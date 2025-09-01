Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Corpo com sinais de tortura e execução é encontrado na Linha Verde

Vítima estava com mãos e pés amarrados e tinha a maioria dos disparos na cabeça

Luan Julião

Por Luan Julião

01/09/2025 - 13:23 h
As guias periciais foram expedidas e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML)
Um homem, inicialmente identificado como Bruno, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 1º, às margens da BA-099, a Linha Verde, na altura do distrito de Monte Gordo, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

A vítima apresentava diversas marcas de tiros, a maioria na cabeça e no rosto, além de estar com mãos e pés amarrados, indícios claros de execução. Informações preliminares apontam que Bruno teria sido retirado de dentro de sua residência, no distrito de Praia do Forte, em Mata de São João, e levado até o local onde foi executado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas no início da manhã após a denúncia de um corpo encontrado no km 35 da rodovia. Os policiais confirmaram a ocorrência, isolaram a área e aguardaram a realização da perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.

Tags:

BA-099 Bahia brutal crime rms Salvador

