Corpo com sinais de tortura e execução é encontrado na Linha Verde

As guias periciais foram expedidas e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) - Foto: Reprodução

Um homem, inicialmente identificado como Bruno, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 1º, às margens da BA-099, a Linha Verde, na altura do distrito de Monte Gordo, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

A vítima apresentava diversas marcas de tiros, a maioria na cabeça e no rosto, além de estar com mãos e pés amarrados, indícios claros de execução. Informações preliminares apontam que Bruno teria sido retirado de dentro de sua residência, no distrito de Praia do Forte, em Mata de São João, e levado até o local onde foi executado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas no início da manhã após a denúncia de um corpo encontrado no km 35 da rodovia. Os policiais confirmaram a ocorrência, isolaram a área e aguardaram a realização da perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.