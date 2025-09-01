POLÍCIA
Corpo com sinais de tortura e execução é encontrado na Linha Verde
Vítima estava com mãos e pés amarrados e tinha a maioria dos disparos na cabeça
Por Luan Julião
Um homem, inicialmente identificado como Bruno, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 1º, às margens da BA-099, a Linha Verde, na altura do distrito de Monte Gordo, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.
A vítima apresentava diversas marcas de tiros, a maioria na cabeça e no rosto, além de estar com mãos e pés amarrados, indícios claros de execução. Informações preliminares apontam que Bruno teria sido retirado de dentro de sua residência, no distrito de Praia do Forte, em Mata de São João, e levado até o local onde foi executado.
Leia Também:
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM foram acionadas no início da manhã após a denúncia de um corpo encontrado no km 35 da rodovia. Os policiais confirmaram a ocorrência, isolaram a área e aguardaram a realização da perícia.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes