Homem é preso suspeito de importunar mulheres no Farol da Barra

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) - Foto: GCM

Um homem foi preso suspeito de importunar três mulheres, na tarde deste domingo, 31, na região da Praia do Farol da Barra, em Salvador. O suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia no posto fixo do local.

Segundo informações do agente da GCM, as vítimas, que se apresentaram para relatar o ocorrido, foram identificadas como mãe, filha e sobrinha. Segundo relato das vítimas, o homem se aproximou e praticou a importunação enquanto elas estavam na praia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), foi acionada pelo Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (CICOMV) para dar suporte a um agente lotado no posto da GCM na Barra. O pedido de apoio visava a condução de um indivíduo que estava sob sua custódia.

Para garantir a segurança e a condução adequada de todos os envolvidos, uma viatura da Área S1 prestou suporte à equipe. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde os procedimentos legais cabíveis foram realizados.