Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de importunar mulheres no Farol da Barra

Mãe, filha e sobrinha estavam na praia no momento do ocorrido

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 12:19 h
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) -

Um homem foi preso suspeito de importunar três mulheres, na tarde deste domingo, 31, na região da Praia do Farol da Barra, em Salvador. O suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia no posto fixo do local.

Segundo informações do agente da GCM, as vítimas, que se apresentaram para relatar o ocorrido, foram identificadas como mãe, filha e sobrinha. Segundo relato das vítimas, o homem se aproximou e praticou a importunação enquanto elas estavam na praia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Veja onde ficam postos investigados por suspeita de ligação com o PCC
Confronto termina com dois mortos e apreensão de fuzis em Porto Seguro
Homem é preso com quase 300 tabletes de drogas em van de turismo

Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), foi acionada pelo Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (CICOMV) para dar suporte a um agente lotado no posto da GCM na Barra. O pedido de apoio visava a condução de um indivíduo que estava sob sua custódia.

Para garantir a segurança e a condução adequada de todos os envolvidos, uma viatura da Área S1 prestou suporte à equipe. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde os procedimentos legais cabíveis foram realizados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

farol da barra Guarda Civil Municipal importunação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Play

Polícia realiza nova ocupação no Engenho Velho da Federação contra facções

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Play

Vídeo: mãe agride filho e atendente por R$ 10 gastos sem saber

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x