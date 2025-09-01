Veja onde ficam postos investigados por suspeita de ligação com o PCC

Um dos postos investigados fica na cidade de Jataí, em Goiás - Foto: Reprodução | Google Maps

A megaoperação "Carbono Oculto", deflagrada pela Receita Federal e demais órgãos em diversos estados do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, teve por objetivo desvendar um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis que teria o envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, cerca de mil postos de combustíveis movimentaram aproximadamente R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, e teriam sonegado R$ 7,6 bilhões. Além da sonegação e adulteração do combustível vendido, as fraudes incluíam o uso de metanol na gasolina e a simulação de transações em postos de gasolina.

Em alguns casos, estabelecimentos sem qualquer atividade receberam mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais simuladas.

Confira a rede de postos investigadas e os endereços:

Auto Posto Bixiga LTDA: Rua Manoel Dutra, 288 - São Paulo (SP)

Auto Posto Azul do Mar LTDA: Rua Dos Trilhos 1031 - São Paulo (SP)

Auto Posto Hawai LTDA: Rua Maria Godinho, 30 - Guarulhos (SP)

Auto Posto Yucatan LTDA: Rua Duque de Caxias, 280 - Arujá (SP)

Auto Posto Maragogi LTDA: Avenida Adhemar de Barros, 586 - Guarujá (SP)

Auto Posto Conceicao LTDA: Rua Irma Serafina, 811 - Campinas (SP)

Auto Posto Boulevard Xv Sao Paulo LTDA: Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourao, 1700 - Praia Grande (SP)

Auto Posto Texas LTDA: Avenida Da Amizade, 1661 - Sumaré (SP)

Auto Posto S3 Juntas LTDA: Rua Das Juntas Provisorias, 1180 - São Paulo (SP)

Auto Posto S-10 LTDA: Avenida Nazare, 1542 - São Paulo (SP)

Auto Posto Elite de Piracicaba LTDA: Avenida Comendador Luciano Guidotti, 2949 - Piracicaba (SP)

Auto Posto Parada 85 LTDA: Avenida C 12, 460 - Goiânia (GO)

Auto Posto da Serra LTDA: Avenida Cel Fernando Barbosa, Lote 04 Quadra 3 - Morrinhos (GO)

Posto Futura Niquelândia LTDA: Av. Brasil, 1612 - Niquelândia (GO)

Posto Futura Jk LTDA: Rua Dom Pedro I, 145 - Jataí (GO)

Posto Santo Antonio do Descoberto LTDA: Rodovia Br 060, Km 34 - Santo Antônio do Descoberto (GO)

Auto Posto Dipoco LTDA: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 833 - Catalão (GO)

Auto Posto Vini Show LTDA: Rua Tbc 12, S/N - Senador Canedo (GO)

Redevoada Auto Posto LTDA: Avenida Alexandre Pereira Lima, S/N - Senador Canedo (GO)

Sobre a operação

Foram cumpridos mandados em mais de 300 alvos em oito estados — Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP) —, com bloqueio judicial de mais de R$ 1 bilhão em bens.

As investigações apontam que o grupo movimentou valores bilionários de 2020 a 2024, com importações de combustíveis que somaram mais de R$ 10 bilhões, créditos tributários já constituídos pela Receita no valor de R$ 8,67 bilhões, movimentações financeiras de R$ 52 bilhões em mais de mil postos de combustíveis em dez estados — Bahia (BA), Goiás, Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Paraná, Piauí (PI), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul (RS), São Paulo e Tocantins (TO) — e, ainda, R$ 46 bilhões operados por fintechs que funcionavam como bancos paralelos da organização.

A operação contou ainda com a participação do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público Federal, das Polícias Civil e Militar, da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

