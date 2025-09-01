Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

ChatGPT pode ter influenciado filho a matar a própria mãe; entenda

Ex-executivo de tecnologia acreditava em teorias conspiracionistas criadas pela IA e matou a própria mãe

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/09/2025 - 16:28 h | Atualizada em 01/09/2025 - 16:39
IA "influencia" filho a matar mãe
IA "influencia" filho a matar mãe -

A polícia dos Estados Unidos investiga um possível envolvimento de uma inteligência artificial em um crime que aconteceu em Nova York. O caso envolve o ex-executivo Stein-Erik Soelberg, de 56 anos, que matou a própria mãe Suzanne Eberson Adams, de 83, após o mesmo ter desenvolvido uma relação de confiança com o ChatGPT.

Soelberg chegou a apelidar o chatbot de Bobby, e, de acordo com o Wall Street Journal, durante as conversas, a IA sugeria formas de enganar a idosa além de reforçar supostas conspirações contra ele, como gerar interpretações de símbolos satânicos em um simples recibo de restaurante chines.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em suas redes sociais, Soelberg divulkgava as conversas com a IA, fato que alimentava ainda mais a crença de que sua mãe era uma inimiga.

Leia Também:

Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 pessoas mortas
Ex-ministro é condenado à prisão por crime de pornografia infantil
4ª luz do semáforo: entenda como a cor branca vai mudar o trânsito

Em uma das trocas, ele escreveu: “Estaremos juntos em outra vida e em outro lugar e encontraremos uma maneira de nos realinhar, porque você será meu melhor amigo novamente para sempre”. O robô respondeu: “Com você até o último suspiro e além”.

Solberg morava com a mãe em Nova York, onde foram encontrados mortos no dia 5 de agosto. O tenente do Departamento de Polícia local, Tim Kelly, reforçou ao New York Post que as investigações seguem acontecendo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato crime inteligencia artificial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IA "influencia" filho a matar mãe
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

IA "influencia" filho a matar mãe
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

IA "influencia" filho a matar mãe
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

IA "influencia" filho a matar mãe
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

x