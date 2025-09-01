4ª luz do semáforo: entenda como a cor branca vai mudar o trânsito

Semáforo com a quarta luz, na cor branca - Foto: Reprodução

Com a chegada dos veículos autônomos, pesquisadores buscam adaptar a infraestrutura urbana para melhorar a segurança e a fluidez no tráfego. Uma das propostas mais recentes é a adição de uma quarta luz nos semáforos: a branca.

A inovação, desenvolvida por especialistas da Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA), tem como objetivo facilitar a interação entre carros autônomos e motoristas humanos.

Quando acionada, a luz branca indicará que os motoristas devem simplesmente seguir o veículo à frente, que provavelmente será autônomo e já estará coordenado com os demais.

A “fase branca”

Esse novo estágio de funcionamento, chamado de fase branca, permite que veículos inteligentes atuem como reguladores do trânsito em cruzamentos. Assim, o fluxo se torna mais contínuo, reduzindo congestionamentos, tempo de espera e até o consumo de combustível.

Além de garantir mais previsibilidade e segurança, o sistema contribui para uma mobilidade urbana mais sustentável.

Em situações com poucos veículos autônomos, os semáforos permanecem no modelo tradicional, com as luzes vermelha, amarela e verde, garantindo uma transição segura e gradual para todos os usuários.