4ª luz do semáforo: entenda como a cor branca vai mudar o trânsito
Nova cor promete melhorar a segurança e a fluidez no tráfego
Por Victoria Isabel
Com a chegada dos veículos autônomos, pesquisadores buscam adaptar a infraestrutura urbana para melhorar a segurança e a fluidez no tráfego. Uma das propostas mais recentes é a adição de uma quarta luz nos semáforos: a branca.
A inovação, desenvolvida por especialistas da Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA), tem como objetivo facilitar a interação entre carros autônomos e motoristas humanos.
Quando acionada, a luz branca indicará que os motoristas devem simplesmente seguir o veículo à frente, que provavelmente será autônomo e já estará coordenado com os demais.
A “fase branca”
Esse novo estágio de funcionamento, chamado de fase branca, permite que veículos inteligentes atuem como reguladores do trânsito em cruzamentos. Assim, o fluxo se torna mais contínuo, reduzindo congestionamentos, tempo de espera e até o consumo de combustível.
Além de garantir mais previsibilidade e segurança, o sistema contribui para uma mobilidade urbana mais sustentável.
Em situações com poucos veículos autônomos, os semáforos permanecem no modelo tradicional, com as luzes vermelha, amarela e verde, garantindo uma transição segura e gradual para todos os usuários.
