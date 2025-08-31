BRASIL
Feriado de 7 de Setembro será transferido para a segunda-feira? Saiba resposta
Governo não alterou o calendário oficial? Entenda polêmica
Por Redação
Com o feriado de 7 de Setembro caindo em um domingo neste ano, cresceram as buscas no Google sobre uma possível mudança da data para a segunda-feira, 8. Internautas questionam se o Dia da Independência será antecipado ou adiado para garantir um dia de folga. No entanto, é falsa essa informação.
A lista de feriados e pontos facultativos de 2025 foi definida pelo governo federal em uma portaria publicada no fim do ano passado no Diário Oficial da União.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo cronograma de servidores, não comunicou mudanças em seu calendário oficial de feriados e pontos facultativos, que prevê a folga no domingo. Procurado, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) também não confirmou qualquer adiamento.
Na verdade, a situação trata-se de uma referência a Curitiba, que comemora a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em 8 de setembro e terá feriado municipal. A data não tem relação com o Dia da Independência e, portanto, não comprova um adiamento de feriado.
Para quem trabalha aos domingos, é possível que a escala caia no dia do feriado de 7 de setembro. Por isso, o funcionário deverá receber folga compensatória ou pagamento em dobro, de acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
