Show de Ana Castela por R$ 950 mil em cidade pequena vai ser investigado
O município de 32 mil contratou a artista R$ 300 mil a mais do que em outras cidades do estado
Por Carla Melo
A Justiça do Mato Grosso investiga o pagamento de cachê de R$ 950 mil que deve ser pago para a realização do show da cantora Ana Castela na cidade de Sapezal, em Mato Grosso. A cidade possui apenas 32 mil habitantes.
A Prefeitura de Sapezal tem até 72h para dar explicações sobre a apresentação marcada para acontecer no dia 18 de setembro, como parte da programação do 31º aniversário da cidade.
Acima da média
A determinação do juiz Guilherme Carvalho Guimarães foi baseada em um relatório do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), que apontou um aumento de 27% em relação aos valores cobrados nos shows mais recentes da cantora realizados no estado.
O documento destacou que a Prefeitura de Sapezal pagou R$ 150 mil a mais que a Prefeitura de Cáceres, R$ 200 mil a mais que Sorriso e R$ 300 mil a mais que Pedra Preta.
Irregularidades no contrato
O relatório também aponta possíveis irregularidades na contratação do show, representado pela empresa Boiadeira Music LTDA. Segundo o Ministério Público, há divergências quanto à duração do espetáculo, além de os valores pagos não refletirem o preço de mercado, o que pode caracterizar sobrepreço.
"A logística não justifica o preço, considerando o ponto de partida da capital do estado. A variação de trajeto para Sapezal é de cerca de 300 km em rodovia asfaltada, diferença incapaz de, por si só, explicar o aumento do valor", destacou o MP.
