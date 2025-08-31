Filho de Luciano Hang não depende da Havan e constrói próprio império

Família Hang - Foto: Reprodução

Enquanto o bilionário Luciano Hang mantém os olhos voltados para a expansão da Havan, seu filho Leonardo trilha um caminho próprio no setor da saúde. À frente da Fibra Fisio, considerado o maior centro de fisioterapia e reabilitação esportiva do país, o herdeiro aposta em inovação e performance, deixando o império varejista em segundo plano.

A ideia do herdeiro saiu do papel no dia 21 de janeiro de 2021, aliando uma arquitetura inovadora com tecnologia, saúde e conhecimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Luciano e a sócia Daiane Paza decidiram implantar uma estrutura de 2.500 metros quadrados, contendo ainda piscina aquecida, quadra de areia, grama sintética, consultórios, sala de fisioterapia neurológica, sala de fisioterapia neuroinfantil, academia, eletroterapia, estúdio de pilates e diversos equipamentos tecnológicos conhecidos mundialmente.

Havan mira expansão nacional

Perto de completar 40 anos de história, a Havan planeja alcançar a marca de 200 lojas no Brasil até 2026. Determinado a consolidar seu nome entre as principais redes varejistas do país, Luciano Hang aposta em uma expansão agressiva no mercado interno. Mesmo com possibilidades fora do país, o empresário afirma que o foco, por enquanto, é o crescimento nacional — priorizando o desenvolvimento do Brasil em vez de inaugurações no exterior.