GRANA!

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

Apostas podem ser feitas até terça-feira em lotéricas ou online

30/08/2025 - 23:12 h
O sorteio do concurso 2.908 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 30, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado para a próxima rodada, marcada para terça-feira, 2, chega a R$ 14 milhões.

Números sorteados: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50

No concurso atual, a distribuição das premiações ficou assim:

Sena (6 acertos): nenhum vencedor; o prêmio acumula;

Quina (5 acertos): 30 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 54.694,54;

Quadra (4 acertos): 2.049 apostas premiadas, com valor individual de R$ 1.319,99.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país ou de forma online, por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones e computadores. Pagamentos digitais podem ser realizados via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. Vale lembrar que é necessário ter 18 anos ou mais para apostar.

Probabilidades de ganhar

O chance de levar o prêmio principal depende do tipo de aposta:

Jogo simples, com 6 dezenas, custa R$ 6 e oferece 1 em 50.063.860 de chance de vitória;

No limite máximo de 20 dezenas, com valor de R$ 232.560,00, a probabilidade sobe para 1 em 1.292, segundo a Caixa Econômica Federal.

Tags:

caixa Dinheiro loteria Mega-sena prêmio

x