Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Moraes vota contra o Corinthians, seu time do coração, e ex-Vitória ganha R$ 8 mihões

Jogador de 27 anos, atualmente no Japão, iniciou ação por atrasos no FGTS e direitos de imagem

Por

30/08/2025 - 18:13 h
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes -

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Corinthians terá de desembolsar mais de R$ 8 milhões na rescisão do contrato do atacante Gustavo Mosquito, ex-Vitória.

A decisão, tomada pela 1ª Turma em plenário virtual, manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com placar de 4 a 0. Entre os ministros que votaram está Alexandre de Moraes, conhecido torcedor do clube paulista.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso começou em julho de 2024, quando Mosquito acionou a Justiça do Trabalho alegando atrasos no depósito do FGTS e no pagamento de direitos de imagem. Inicialmente, a primeira instância julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi revertida no TRT-2, que determinou que o Corinthians pagasse a multa rescisória e os valores restantes do contrato, totalizando mais de R$ 8,3 milhões com juros e correção monetária.

Leia Também:

Carrasco do Vitória no 8 a 0 é convocado para a Seleção Brasileira
Pinta de clássico? Ex-Vitória vê "gosto diferente" em Mirassol x Bahia
Vitória vai contratar? Janela de transferências será fechada na terça

O Corinthians tentou suspender o processo, argumentando que a situação de Mosquito envolvia a “pejotização” — ou seja, parte de seus direitos de imagem era recebida por meio de empresa própria.

O relator, ministro Cristiano Zanin, rejeitou o pedido, afirmando que o tema da pejotização não tinha relação com a multa imposta pelo TRT.

Gustavo Mosquito, de 27 anos, atualmente atua pelo Júbilo Iwata, da segunda divisão japonesa. Pelo Corinthians, ele disputou 176 partidas e marcou 18 gols, antes de seguir para o Vitória. Neste ano, participou de 10 jogos no Brasileirão, mas não balançou as redes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corinthians justiça Moraes pagamento STF vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Alexandre de Moraes
Play

FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real

Ministro Alexandre de Moraes
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Ministro Alexandre de Moraes
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ministro Alexandre de Moraes
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

x