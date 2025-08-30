Moraes vota contra o Corinthians, seu time do coração, e ex-Vitória ganha R$ 8 mihões

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Fellipe Sampaio | STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Corinthians terá de desembolsar mais de R$ 8 milhões na rescisão do contrato do atacante Gustavo Mosquito, ex-Vitória.

A decisão, tomada pela 1ª Turma em plenário virtual, manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com placar de 4 a 0. Entre os ministros que votaram está Alexandre de Moraes, conhecido torcedor do clube paulista.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso começou em julho de 2024, quando Mosquito acionou a Justiça do Trabalho alegando atrasos no depósito do FGTS e no pagamento de direitos de imagem. Inicialmente, a primeira instância julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi revertida no TRT-2, que determinou que o Corinthians pagasse a multa rescisória e os valores restantes do contrato, totalizando mais de R$ 8,3 milhões com juros e correção monetária.

O Corinthians tentou suspender o processo, argumentando que a situação de Mosquito envolvia a “pejotização” — ou seja, parte de seus direitos de imagem era recebida por meio de empresa própria.

O relator, ministro Cristiano Zanin, rejeitou o pedido, afirmando que o tema da pejotização não tinha relação com a multa imposta pelo TRT.

Gustavo Mosquito, de 27 anos, atualmente atua pelo Júbilo Iwata, da segunda divisão japonesa. Pelo Corinthians, ele disputou 176 partidas e marcou 18 gols, antes de seguir para o Vitória. Neste ano, participou de 10 jogos no Brasileirão, mas não balançou as redes.