Carrasco do Vitória no 8 a 0 é convocado para a Seleção Brasileira

O atacante Samuel Lino, destaque do Flamengo na recente goleada sobre o Vitória, foi convocado neste sábado, 30, pelo técnico Carlo Ancelotti para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia.

A entrada de Lino na lista substitui Matheus Cunha, do Manchester United, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Burnley, na Premier League, e precisou ser desconvocado após avaliação médica conjunta entre clube e Seleção.

A convocação de Lino ocorre logo após sua atuação de destaque na vitória do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, pela 21ª rodada do Brasileirão. O atacante marcou dois gols e distribuiu três assistências, mostrando grande sintonia com o ataque rubro-negro e recebendo elogios do técnico Filipe Luís.

Na mesma partida, Pedro também brilhou com três gols e uma assistência, enquanto Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, de pênalti, completaram o placar histórico.

Samuel Lino chegou ao Flamengo na janela de meio de ano como a contratação mais cara da história do gigante carioca. O jogador foi comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões).

Desde sua apresentação no Flamengo, Samuel Lino deixou claro o desejo de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Com a convocação, ele se junta a outros cinco jogadores que atuam no Brasileirão chamados por Ancelotti: Hugo Souza, Vitinho, Fabrício Bruno, Jean Lucas e Kaio Jorge.

Esta já é a quarta alteração na lista de convocados feita pelo técnico italiano. Antes, Joelinton, Alex Sandro e Vanderson haviam sido cortados, com Jean Lucas e Vitinho entrando para reforçar o meio de campo e a lateral direita, respectivamente.