Flamengo 8x0 Vitória é a maior goleada do século XXI no Brasileirão

Vitória sofreu a maior goleada do Século XXI no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além da vergonha vivida por sua torcida, a derrota por 8 a 0 para o Flamengo, ampliou o leque de recordes negativos do Vitória. O resultado representa o pior revés da história do clube desde a sua profissionalização no futebol, a maior derrota da equipe na era dos pontos corridos e ainda figura como a terceira maior goleada da história do Brasileirão unificado.

As maiores goleadas da primeira divisão

A história do Campeonato Brasileiro registra alguns massacres que entraram para a memória do torcedor. A maior goleada aconteceu em 1983, quando o Corinthians venceu o Tiradentes-PI por 10 a 1. No ano seguinte, em 1984, o Vasco aplicou 9 a 0 no Tuna Luso-PA. Além desses, houve outros jogos históricos que terminaram em 8 a 0, espalhados ao longo do século XX, e agora o Vitória passa a integrar esse rol de derrotados com o placar elástico.

O peso do novo recorde

O placar construído pelo Flamengo contra o Vitória passa a ter uma marca simbólica: é o maior 8 a 0 já registrado no século XXI na Série A do Campeonato Brasileiro. Além do constrangimento nacional, o resultado acende o alerta para a luta do Leão da Barra para escapar da zona do rebaixamento.



Maiores goleadas do Brasileiro unificado:

Corinthians 10x1 Tiradentes-PI (1983)

Vasco 9x0 Tuna Luso-PA (1984)

Fluminense 8x0 Fonseca (1960)

Grêmio 8x0 Perdigão (1967)

Flamengo 8x0 Fortaleza (1981)

Guarani 8x0 River-PI (1982)

Flamengo 8x0 Vitória (2025)