VERGONHA
Kayzer reconhece gravidade de goleada sofrida: "Humilhante"
Vitória foi massacrado pelo placar de 8 a 0 diante do Flamengo, nesta segunda, 25
Por João Grassi
Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer foi titular em uma das piores derrotas da história rubro-negra. O Leão da Barra perdeu por 8 a 0 para o Flamengo nesta segunda-feira, 25, a maior goleada da história dos pontos corridos.
Kayzer concedeu entrevista ao Sportv após o apito final. Nitidamente incomodado, o atacante reconheceu o quão “humilhante” foi o resultado.
“Já começamos mal o jogo, tomando dois gols rápidos. Tivemos que abrir as linhas para tentar empatar. Temos que ser humildes, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente”, iniciou.
“É humilhante tomar 8 a 0. Já passei por coisas piores. Não é hoje que vou encerrar minha carreira. Aceitar com humildade e trabalhar para fazer melhor dentro de casa”, lamentou o atacante.
Com o vexame no Maracanã, o Vitória segue dentro da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro tem 19 pontos e ocupa a 17ª colocação. A equipe baiana volta a campo no domingo, 31, no Barradão, contra o Atlético Mineiro, pela rodada 22 da Série A.
