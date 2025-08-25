Kayzer reconhece gravidade de goleada sofrida: "Humilhante"

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Reprodução/Sportv

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer foi titular em uma das piores derrotas da história rubro-negra. O Leão da Barra perdeu por 8 a 0 para o Flamengo nesta segunda-feira, 25, a maior goleada da história dos pontos corridos.

Kayzer concedeu entrevista ao Sportv após o apito final. Nitidamente incomodado, o atacante reconheceu o quão “humilhante” foi o resultado.

“Já começamos mal o jogo, tomando dois gols rápidos. Tivemos que abrir as linhas para tentar empatar. Temos que ser humildes, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente”, iniciou.

“É humilhante tomar 8 a 0. Já passei por coisas piores. Não é hoje que vou encerrar minha carreira. Aceitar com humildade e trabalhar para fazer melhor dentro de casa”, lamentou o atacante.

Com o vexame no Maracanã, o Vitória segue dentro da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro tem 19 pontos e ocupa a 17ª colocação. A equipe baiana volta a campo no domingo, 31, no Barradão, contra o Atlético Mineiro, pela rodada 22 da Série A.