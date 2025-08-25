Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERGONHA

Kayzer reconhece gravidade de goleada sofrida: "Humilhante"

Vitória foi massacrado pelo placar de 8 a 0 diante do Flamengo, nesta segunda, 25

João Grassi

Por João Grassi

25/08/2025 - 23:18 h
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória -

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer foi titular em uma das piores derrotas da história rubro-negra. O Leão da Barra perdeu por 8 a 0 para o Flamengo nesta segunda-feira, 25, a maior goleada da história dos pontos corridos.

Kayzer concedeu entrevista ao Sportv após o apito final. Nitidamente incomodado, o atacante reconheceu o quão “humilhante” foi o resultado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Já começamos mal o jogo, tomando dois gols rápidos. Tivemos que abrir as linhas para tentar empatar. Temos que ser humildes, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente”, iniciou.

“É humilhante tomar 8 a 0. Já passei por coisas piores. Não é hoje que vou encerrar minha carreira. Aceitar com humildade e trabalhar para fazer melhor dentro de casa”, lamentou o atacante.

Leia Também:

Escalação do Vitória: Carille recorre à base para encarar o Flamengo
Ambos no DM, Baralhas e Matheuzinho se aproximam de retorno
Capitão do Vitória, Lucas Halter exalta jogador do Bahia: "Completo"

Com o vexame no Maracanã, o Vitória segue dentro da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro tem 19 pontos e ocupa a 17ª colocação. A equipe baiana volta a campo no domingo, 31, no Barradão, contra o Atlético Mineiro, pela rodada 22 da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória flamengo Renato Kayzer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Renato Kayzer, atacante do Vitória
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Renato Kayzer, atacante do Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Renato Kayzer, atacante do Vitória
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

x