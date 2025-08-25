ESTREIA
Escalação do Vitória: Carille recorre à base para encarar o Flamengo
Equipes se enfrentam às 21h desta segunda-feira, 25
Por João Grassi
O técnico Fábio Carille promoverá uma mudança inesperada na escalação do Vitória. Jovem meio-campista da base, Wendell, de 19 anos, será titular contra o Flamengo nesta noite de segunda-feira, 25.
A escalação será a seguinte: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell e Ronald; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.
Será a estreia de Wendell na equipe profissional do Vitória. O jovem do Sub-20 ganhou a vaga de Ricardo Ryller, volante que vinha sendo titular em meio a um momento de baixas no elenco rubro-negro.
Leia Também:
Às 21h desta segunda, no Maracanã, o Leão da Barra enfrenta os cariocas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes