ESTREIA

Escalação do Vitória: Carille recorre à base para encarar o Flamengo

Equipes se enfrentam às 21h desta segunda-feira, 25

João Grassi

Por João Grassi

25/08/2025 - 20:12 h | Atualizada em 25/08/2025 - 20:25
Imagem ilustrativa -

O técnico Fábio Carille promoverá uma mudança inesperada na escalação do Vitória. Jovem meio-campista da base, Wendell, de 19 anos, será titular contra o Flamengo nesta noite de segunda-feira, 25.

A escalação será a seguinte: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell e Ronald; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

Será a estreia de Wendell na equipe profissional do Vitória. O jovem do Sub-20 ganhou a vaga de Ricardo Ryller, volante que vinha sendo titular em meio a um momento de baixas no elenco rubro-negro.

Às 21h desta segunda, no Maracanã, o Leão da Barra enfrenta os cariocas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x