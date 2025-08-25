PONTUAR!
Rodada favorece o Vitória, que pode sair do Z-4 contra o Flamengo
Concorrentes diretos do Leão da Barra foram derrotados em seus jogos
Por Marcello Góis
A 21ª rodada do Brasileirão começou com boas notícias para o Vitória. Quatro concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento foram derrotados no último domingo, o que abriu caminho para o rubro-negro baiano depender apenas de si para sair do Z-4 nesta segunda-feira, 25, quando enfrenta o líder Flamengo, às 21h, no Maracanã.
O cenário é claro. Basta um empate para garantir a saída da zona de rebaixamento, colocando o Vitória à frente do Vasco. Caso consiga uma vitória histórica fora de casa, o time baiano ultrapassa também o Santos e termina a rodada na 15ª posição.
Além de Santos e Vasco, que seguem próximos na tabela, Juventude e Fortaleza, adversários diretos na briga contra o descenso, também perderam seus compromissos. O Papo parou nos 18 pontos, enquanto o Leão do Pici segue com 15.
Momento do Vitória
O time de Fábio Carille não vence há cinco rodadas, com quatro empates e uma derrota. O Colossal chegou a passar cinco rodadas fora do Z-4, mas voltou após o empate diante do Juventude, no Barradão. Contra o Flamengo, líder da Série A, a equipe terá a chance de transformar o cenário e respirar fora da zona de rebaixamento.
Resultados que ajudaram o Vitória na rodada
Situação na tabela da Série A
Juventude – 18 pontos
