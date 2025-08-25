Rodada favorece o Vitória, que pode sair do Z-4 contra o Flamengo

Técnico do Vitória Fábio Carille terá o Flamengo pela frente no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

A 21ª rodada do Brasileirão começou com boas notícias para o Vitória. Quatro concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento foram derrotados no último domingo, o que abriu caminho para o rubro-negro baiano depender apenas de si para sair do Z-4 nesta segunda-feira, 25, quando enfrenta o líder Flamengo, às 21h, no Maracanã.

O cenário é claro. Basta um empate para garantir a saída da zona de rebaixamento, colocando o Vitória à frente do Vasco. Caso consiga uma vitória histórica fora de casa, o time baiano ultrapassa também o Santos e termina a rodada na 15ª posição.

Além de Santos e Vasco, que seguem próximos na tabela, Juventude e Fortaleza, adversários diretos na briga contra o descenso, também perderam seus compromissos. O Papo parou nos 18 pontos, enquanto o Leão do Pici segue com 15.

Momento do Vitória

O time de Fábio Carille não vence há cinco rodadas, com quatro empates e uma derrota. O Colossal chegou a passar cinco rodadas fora do Z-4, mas voltou após o empate diante do Juventude, no Barradão. Contra o Flamengo, líder da Série A, a equipe terá a chance de transformar o cenário e respirar fora da zona de rebaixamento.

Resultados que ajudaram o Vitória na rodada

Bahia 2x0 Santos

Vasco 2x3 Corinthians Juventude 1x3 Botafogo Fortaleza 0x1 Mirassol

Situação na tabela da Série A

Santos – 21 pontos Vasco – 19 pontos