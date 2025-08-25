Vitória relaciona 23 jogadores para enfrentar o Flamengo; confira

Os crias da base Wendell, Andrei e Edenilson durante embarque para o Rio de Janeiro para pegar o Flamengo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Fábio Carille convocou 23 jogadores para a partida contra o Flamengo, marcada para esta segunda-feira, 25, logo mais às 21h, no Maracanã, válida pela 21ª rodada do Brasileirão. A equipe terá retornos importantes, contudo seguirá com desfalques no plantel.

As novidades na lista de relacionados são os retornos do zagueiro Zé Marcos e do meia Ronald, que voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão, assim como o volante Willian Oliveira, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo após quatro partidas de ausência. Três crias da base foram incorporados: o zagueiro Andrei, o volante Edenilson e o meia Wendell.

Em contrapartida, o time segue desfalcado. Expulso no jogo contra o Juventude, o zagueiro Neris cumpre suspensão automática. O atacante Carlinhos não viajou. Emprestado pelo Flamengo, ele está impedido de atuar por questões contratuais. Já o centroavante uruguaio Renzo López está acometido de lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico.



Outros que seguem de fora são os laterais-direitos Claudinho e Cáceres, o volante Gabriel Baralhas e o meia Matheuzinho. Todos estão sob os cuidados do departamento médico rubro-negro.

Há cinco jogos sem vencer, o Leão da Barra é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 19 pontos somados. O rubro-negro baiano precisa pontuar no Rio de Janeiro para sair da zona da degola,

Confira os relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro para pegar o Flamengo:

Goleiros: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo e Thiago Couto

Laterais: Maykon Jesus e Ramon

Zagueiros: Andrei, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos

Volantes: Edenílson, Pepê, Ricardo Ryller e Willian Oliveira

Meias: Rúben Rodrigues, Wendell e Ronald

Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer