REAPRESENTAÇÃO
Em busca de esvaziar DM, Vitória inicia semana de olho no Flamengo
Leão da Barra se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta terça-feira, 19
Por João Grassi
Após um dia de folga na segunda, 18, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta terça-feira, 19. O grupo comandado por Fábio Carille iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, próximo adversário no Brasileirão.
Após realizarem pré-treino na academia, os jogadores rubro-negros fizeram um aquecimento com dinâmica de passes comandado pelo preparador físico César Mendes. Na sequência, o técnico Fábio Carille e sua comissão comandaram um trabalho de atividades técnicas.
Com seis dias de treino até enfrentar o time carioca, o Vitória inicia a semana com objetivo de reduzir o número de atletas entregues ao departamento médico. Baralhas, Cáceres, Claudinho, Matheuzinho, Romarinho, Rúben Ismael e Willian Oliveira desfalcaram a equipe no empate com o Juventude.
O Portal A TARDE apurou que o clube vai divulgar um boletim médico atualizado nesta quarta, 20. No momento, ainda não há informações sobre atletas que evoluíram em seus tratamentos.
Leia Também:
Próximo compromisso
O Vitória enfrenta o Flamengo às 21h da próxima segunda-feira, 25, no Maracanã. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes