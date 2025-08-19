Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAPRESENTAÇÃO

Em busca de esvaziar DM, Vitória inicia semana de olho no Flamengo

Leão da Barra se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta terça-feira, 19

Por João Grassi

19/08/2025 - 19:26 h | Atualizada em 19/08/2025 - 19:43
Lucas Halter durante treino desta terça
Lucas Halter durante treino desta terça -

Após um dia de folga na segunda, 18, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta terça-feira, 19. O grupo comandado por Fábio Carille iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, próximo adversário no Brasileirão.

Após realizarem pré-treino na academia, os jogadores rubro-negros fizeram um aquecimento com dinâmica de passes comandado pelo preparador físico César Mendes. Na sequência, o técnico Fábio Carille e sua comissão comandaram um trabalho de atividades técnicas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com seis dias de treino até enfrentar o time carioca, o Vitória inicia a semana com objetivo de reduzir o número de atletas entregues ao departamento médico. Baralhas, Cáceres, Claudinho, Matheuzinho, Romarinho, Rúben Ismael e Willian Oliveira desfalcaram a equipe no empate com o Juventude.

Fábio Carille comandou o treino desta terça
Fábio Carille comandou o treino desta terça | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Portal A TARDE apurou que o clube vai divulgar um boletim médico atualizado nesta quarta, 20. No momento, ainda não há informações sobre atletas que evoluíram em seus tratamentos.

Leia Também:

Fábio Carille promete acompanhar mais jogos da base do Vitória
Gols no fim dos jogos custaram 10 pontos ao Vitória na Série A
Titular pela primeira vez, Aitor Cantalapiedra surge como esperança

Próximo compromisso

O Vitória enfrenta o Flamengo às 21h da próxima segunda-feira, 25, no Maracanã. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória flamengo treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Halter durante treino desta terça
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Lucas Halter durante treino desta terça
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Lucas Halter durante treino desta terça
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Lucas Halter durante treino desta terça
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x