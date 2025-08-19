Em busca de esvaziar DM, Vitória inicia semana de olho no Flamengo

Lucas Halter durante treino desta terça - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um dia de folga na segunda, 18, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta terça-feira, 19. O grupo comandado por Fábio Carille iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, próximo adversário no Brasileirão.

Após realizarem pré-treino na academia, os jogadores rubro-negros fizeram um aquecimento com dinâmica de passes comandado pelo preparador físico César Mendes. Na sequência, o técnico Fábio Carille e sua comissão comandaram um trabalho de atividades técnicas.

Com seis dias de treino até enfrentar o time carioca, o Vitória inicia a semana com objetivo de reduzir o número de atletas entregues ao departamento médico. Baralhas, Cáceres, Claudinho, Matheuzinho, Romarinho, Rúben Ismael e Willian Oliveira desfalcaram a equipe no empate com o Juventude.

Fábio Carille comandou o treino desta terça | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Portal A TARDE apurou que o clube vai divulgar um boletim médico atualizado nesta quarta, 20. No momento, ainda não há informações sobre atletas que evoluíram em seus tratamentos.

Próximo compromisso

O Vitória enfrenta o Flamengo às 21h da próxima segunda-feira, 25, no Maracanã. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.