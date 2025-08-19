Fábio Carille promete acompanhar mais jogos da base do Vitória

Time Sub-20 do Vitória em jogo da Copa do Nordeste da categoria - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, no Barradão, o técnico Fábio Carille destacou a importância da base rubro-negra e prometeu acompanhar de perto os trabalhos das categorias inferiores do clube. O comandante leonino vai observar treinos e competições dos times Sub-20 e Sub-17 do Vitória.

"Estou há um mês no Vitória. Nos primeiros 15 dias tive cinco jogos. A partir de agora, minha ideia é assistir aos treinos e jogos do sub-20 e sub-17. Acredito que existam garotos com potencial, mas preciso conhecer melhor para colocá-los em campo", afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, Carille chegou a relacionar jovens do time Sub-20, como o zagueiro Andrei, o lateral-direito Paulo Roberto e o meia Wendell. Apesar da convocação para o jogo, nenhum deles entrou em campo.



Com a promessa de observar de perto a formação rubro-negra, Carille reforça a importância da base como alternativa para oxigenar e reforçar o elenco para o restante da temporada.

Os jovens da Fábrica de Talentos rubro-negra poderão ter mais uma oportunidade no próximo compromisso do Colossal na Série A. A equipe visita o Flamengo, em confronto marcado para a próxima segunda-feira, 27, às 20h, no Maracanã, pela 21ª rodada do certame nacional.

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª colocação na classificação geral, com 19 pontos somados em 20 jogos disputados. Em momento difícil, o Leão está há cinco jogos sem vencer.