BOA IMPRESSÃO

Titular pela primeira vez, Aitor Cantalapiedra surge como esperança

Meia-atacante espanhol foi um dos destaques do Vitória no empate com o Juventude

Por João Grassi

18/08/2025 - 20:26 h | Atualizada em 18/08/2025 - 20:37
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol de 29 anos
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol de 29 anos

O empate do Vitória com o Juventude foi novamente motivo de frustração para a torcida rubro-negra, graças ao já velho problema de não segurar vantagens na reta final dos jogos. No entanto, uma nova esperança pode ter surgido em um dos reforços recém contratados: Aitor Cantalapiedra.

Anunciado pelo Leão da Barra há cerca de um mês, o meia-atacante espanhol fez sua estreia entre os titulares contra a equipe gaúcha no último sábado, 16. Autor de uma assistência, o atleta de 29 anos foi um dos destaques do time rubro-negro na partida.

De acordo com o aplicativo Sofascore, além da assistência, Cantalapiedra distribuiu mais outros quatro passes decisivos e criou uma grande chance no duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Dos 20 passes que tentou no jogo, o espanhol acertou 16 deles.

Aitor Cantalapiedra foi avaliado com nota 8.0 no Sofascore, perdendo apenas para o artilheiro Renato Kayzer (8.1), autor de dois gols, entre todos os jogadores de Vitória ou Juventude que participaram do confronto.

Aitor Cantalapiedra foi um dos destaques do Vitória no empate com o Juventude
Aitor Cantalapiedra foi um dos destaques do Vitória no empate com o Juventude

O que faltou para vencer?

Apesar da boa atuação de Cantalapiedra, o Vitória novamente deixou pontos escaparem e ficou apenas no 2 a 2 com o Juventude. O resultado se tornou ainda pior após o fim da rodada, já que o time baiano entrou na zona de rebaixamento.

Em entrevista após o apito final, o técnico Fábio Carille explicou o que está faltando para o Rubro-Negro sair vencedor em seus compromissos. "Principalmente faltando 20-25 minutos, os quatro jogos meus aqui, a gente sofreu muito e todos eles estando com resultado a favor. Uma malandragem maior, prender a bola na frente, segurar e rodar, ter uma leitura melhor dentro da área. Tomamos mais um gol de bola parada e a gente vêm treinando muito", lamentou.

Fábio Carille lamentou outro empate cedido pelo Vitória na reta final
Fábio Carille lamentou outro empate cedido pelo Vitória na reta final

O Vitória de Carille e Cantalapiedra volta a campo às 21h da próxima segunda-feira, 25, contra o Flamengo. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.

