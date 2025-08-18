BOA IMPRESSÃO
Titular pela primeira vez, Aitor Cantalapiedra surge como esperança
Meia-atacante espanhol foi um dos destaques do Vitória no empate com o Juventude
Por João Grassi
O empate do Vitória com o Juventude foi novamente motivo de frustração para a torcida rubro-negra, graças ao já velho problema de não segurar vantagens na reta final dos jogos. No entanto, uma nova esperança pode ter surgido em um dos reforços recém contratados: Aitor Cantalapiedra.
Anunciado pelo Leão da Barra há cerca de um mês, o meia-atacante espanhol fez sua estreia entre os titulares contra a equipe gaúcha no último sábado, 16. Autor de uma assistência, o atleta de 29 anos foi um dos destaques do time rubro-negro na partida.
De acordo com o aplicativo Sofascore, além da assistência, Cantalapiedra distribuiu mais outros quatro passes decisivos e criou uma grande chance no duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Dos 20 passes que tentou no jogo, o espanhol acertou 16 deles.
Aitor Cantalapiedra foi avaliado com nota 8.0 no Sofascore, perdendo apenas para o artilheiro Renato Kayzer (8.1), autor de dois gols, entre todos os jogadores de Vitória ou Juventude que participaram do confronto.
Leia Também:
O que faltou para vencer?
Apesar da boa atuação de Cantalapiedra, o Vitória novamente deixou pontos escaparem e ficou apenas no 2 a 2 com o Juventude. O resultado se tornou ainda pior após o fim da rodada, já que o time baiano entrou na zona de rebaixamento.
Em entrevista após o apito final, o técnico Fábio Carille explicou o que está faltando para o Rubro-Negro sair vencedor em seus compromissos. "Principalmente faltando 20-25 minutos, os quatro jogos meus aqui, a gente sofreu muito e todos eles estando com resultado a favor. Uma malandragem maior, prender a bola na frente, segurar e rodar, ter uma leitura melhor dentro da área. Tomamos mais um gol de bola parada e a gente vêm treinando muito", lamentou.
O Vitória de Carille e Cantalapiedra volta a campo às 21h da próxima segunda-feira, 25, contra o Flamengo. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes