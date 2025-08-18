Menu
Vitória terá dois retornos importantes para enfrentar o Flamengo

Zagueiro e meia estarão a disposição do técnico Fábio Carille

18/08/2025 - 8:58 h | Atualizada em 18/08/2025 - 10:04
O técnico Fábio Carille contará com dois retornos considerados importantes no time titular que vai enfrentar fora de casa o Flamengo na próxima segunda-feira, 25, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ficarem de fora do empate contra o Juventude por cumprirem suspensão automática, o zagueiro Zé Marcos e o meia Ronald estarão à disposição.

A volta de Zé Marcos deve suprir a ausência de Neris, expulso contra o Juventude e fora do próximo jogo. Já Ronald terá briga direta por posição no meio de campo com Aitor Cantalapiedra, que teve boa atuação e participou diretamente do primeiro gol rubro-negro na última rodada com uma assistência.

A comissão técnica terá uma semana de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura para ajustes e recuperação de atletas que estão no departamento médico. Os lesionados passarão por avaliação para saber se reunirão condições de jogo.

Com o andamento da rodada, o Vitória voltou para a zona de rebaixamento após cinco rodadas. Primeiro time no Z-4, o rubro-negro baiano ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas disputadas.

Como o time Colossal tem 20 jogos realizados, os adversários diretos para escapar da degola têm partidas a menos, casos de Fortaleza e Santos com um, e de Juventude e Vasco da Gama, que tem dois confrontos a fazer.

Tags:

Brasileirão Flamengo x Vitória Retornos Ronald Zé Marcos

x