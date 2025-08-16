Menu
HOME > ESPORTES
MAIS UMA BAIXA!

Expulso, zagueiro desfalca o Vitória para encarar o Flamengo

Rubro-Negro também terá dois retornos para encarar o clube carioca no Maracanã

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 21:41 h | Atualizada em 16/08/2025 - 21:53
Neris, zagueiro do Vitóriia
Neris, zagueiro do Vitóriia -

Se já não bastasse a responsabilidade de ir ao Maracanã e ter que buscar algum resultado, o Vitória terá que lidar com mais um desfalque para encarar o time carioca — além da lista extensa que o Leão divulgou neste sábado, 16. Expulso no jogo contra o Juventude, o zagueiro Neris não estará à disposição de Fábio Carille.

O jogador de 33 anos não será a única baixa do sistema defensivo rubro-negro. Além dele, o clube baiano não tem à disposição os laterais Claudinho, Raúl Cáceres e Jamerson.

Assista o lance da expulsão:

Para encarar o Juventude, por exemplo, o Vitória teve que lidar com onze desfalques, mas terá dois deles de volta contra o Flamengo. Zé Marcos e Ronald cumpriram suspensão neste sábado e retornam no Marcanã.

Confira o boletim médico do Leão deste sábado, 16:

  • Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.
  • Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.
  • Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.
  • Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.
  • Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.
  • Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.
  • Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.
  • Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.
  • Romarinho - Atleta teve lesão na panturrilha direita e está em tratamento.

Flamengo e Vitória se enfrentam no dia 25 de agosto, um domingo, às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

