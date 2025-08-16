Expulso, zagueiro desfalca o Vitória para encarar o Flamengo

Neris, zagueiro do Vitóriia - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Se já não bastasse a responsabilidade de ir ao Maracanã e ter que buscar algum resultado, o Vitória terá que lidar com mais um desfalque para encarar o time carioca — além da lista extensa que o Leão divulgou neste sábado, 16. Expulso no jogo contra o Juventude, o zagueiro Neris não estará à disposição de Fábio Carille.

O jogador de 33 anos não será a única baixa do sistema defensivo rubro-negro. Além dele, o clube baiano não tem à disposição os laterais Claudinho, Raúl Cáceres e Jamerson.

Assista o lance da expulsão:

MAIS UM EXPULSO!



Após outra revisão no VAR, Raphael Claus dá cartão vermelho para Neris, que acertou a cabeça de Gabriel Taliari. Vitória e Juventude com 10 jogadores em campo. pic.twitter.com/j6rVoB97K1 — ge (@geglobo) August 16, 2025

Para encarar o Juventude, por exemplo, o Vitória teve que lidar com onze desfalques, mas terá dois deles de volta contra o Flamengo. Zé Marcos e Ronald cumpriram suspensão neste sábado e retornam no Marcanã.

Confira o boletim médico do Leão deste sábado, 16:

Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.

Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.

Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.

Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.

Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.

Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.

Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.

Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.

Romarinho - Atleta teve lesão na panturrilha direita e está em tratamento.

Flamengo e Vitória se enfrentam no dia 25 de agosto, um domingo, às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

