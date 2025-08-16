"Vontade de esculachar", diz Renato Kayzer após empate do Vitória

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Renato Kayzer desabafou após o empate em 2 a 2 do Vitória contra o Juventude, na noite deste sábado, 16. Autor dos dois gols do Rubro-Negro o camisa 79 destacou "infantilidade" da equipe baiana na partida, que passou a jogar com um a mais, viu Neris ser expulso e sofreu o empate no último lance do confronto.

Fizemos um bom jogo, com um a mais. Infantilidade: essa é a palavra hoje. Renato Kayzer - Em entrevista ao Premiere.

"Toda sinceridade, a minha vontade é de esculachar, mas é manter cabeça fria. Não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mas uma vez a gente pecou no final. é cansativo. Uma hora a gente vai ter que mudar a situação e fazer melhor", completou o centroavante.

Com o resultado, o Vitória segue ameaçado pela zona de rebaixamento e pode voltar ao Z-4 ainda nesta rodada a depender do resultado entre Santos e Vasco — já que o Cruzmaltino pode ultrapassar o Leão se vencer a partida.

Com os gols, por outro lado, Renato Kayzer chegou ao seu sétimo gol em 14 jogos pelo Rubro-Negro na temporada.