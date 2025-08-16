Menu
INFANTILIDADE

"Vontade de esculachar", diz Renato Kayzer após empate do Vitória

Atacante marcou dois gols, mas viu Juventude empatar no último lance

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 21:08 h
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória -

O atacante Renato Kayzer desabafou após o empate em 2 a 2 do Vitória contra o Juventude, na noite deste sábado, 16. Autor dos dois gols do Rubro-Negro o camisa 79 destacou "infantilidade" da equipe baiana na partida, que passou a jogar com um a mais, viu Neris ser expulso e sofreu o empate no último lance do confronto.

Fizemos um bom jogo, com um a mais. Infantilidade: essa é a palavra hoje.
Renato Kayzer - Em entrevista ao Premiere.

"Toda sinceridade, a minha vontade é de esculachar, mas é manter cabeça fria. Não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mas uma vez a gente pecou no final. é cansativo. Uma hora a gente vai ter que mudar a situação e fazer melhor", completou o centroavante.

Com o resultado, o Vitória segue ameaçado pela zona de rebaixamento e pode voltar ao Z-4 ainda nesta rodada a depender do resultado entre Santos e Vasco — já que o Cruzmaltino pode ultrapassar o Leão se vencer a partida.

Com os gols, por outro lado, Renato Kayzer chegou ao seu sétimo gol em 14 jogos pelo Rubro-Negro na temporada.

