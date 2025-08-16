Vitória sofre gol nos acréscimos e fica no empate contra o Juventude

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória parecia encaminhar o seu primeiro resultado positivo em agosto, mas acabou cedendo o empate nos acréscimos contra o Juventude, neste sábado, 16, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 2 a 2, com Renato Kayzer marcando os dois gols do Leão e Igor Formiga e Nenê descontando para o time gaúcho.

Com bom desempenho durante a maior parte da partida, o Rubro-Negro deixou escapar a vitória após a expulsão do zagueiro Neris no segundo tempo.

O JOGO

Com a torcida ao seu lado, o Leão tentou se impor desde o início do jogo e viu o Juventude perder um jogador logo aos nove minutos. Com um a mais desde o início, a equipe baiana criou boas oportunidades, mas o primeiro gol só saiu dos pés do artilheiro Renato Kayzer.

A conversa no intervalo com o técnico Fábio Carille fez efeito e o camisa 79 voltou a balançar as redes aos 20 segundos do segundo tempo. O Vitória, contudo, perdeu a vantagem numérica após Neris fazer falta perigosa em Taliari e ser expulso.

Contudo, após a expulsão do zagueiro, o Juventude cresceu, passou a dominar o meio-campo e melhorou muito seu desempenho. Igor Formiga descontou aos 35 minutos, aproveitando cruzamento de Nenê, e nos acréscimos, em cobrança de pênalti, o meio-campista conseguiu o gol de empate.

Rubro-Negro segue na luta contra o Z-4

Com o resultado, o Vitória perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento e segue na 16ª colocação com 19 pontos em 20 jogos. O Leão, portanto, segue ameaçado já que é o único time da segunda parte da tabela com 20 rodadas disputadas.

O Juventude, por outro lado, somou seu primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro e, ultrapassando o Fortaleza — que perdeu para o Fluminense, assumiu a 18ª posição com 15 pontos em 18 jogos.



Sem o zagueiro Neris, suspenso, o Vitória volta a campo no domingo, 25, às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

