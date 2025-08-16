Menu
SITUAÇÃO DELICADA!

Torcida do Fortaleza se revolta com Renato Paiva após derrota: "Fora"

Leão do Picí perdeu pela terceira vez sob comando do português neste sábado, 16

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 19:49 h
Renato Paiva, técnico do Fortaleza
Renato Paiva, técnico do Fortaleza -

Contratado para o lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda em julho, o técnico Renato Paiva. ex-Bahia, não agradou muito no seu primeiro mês comandando o Leão do Picí e já é alvo de fortes críticas por parte da torcida cearense.

Com o português no comando, a equipe voltou a ser derrotada neste sábado, 16, por 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã, e aumentou a sequência negativa para três jogos sem vencer.

Em 18ª lugar com 15 pontos em 19 jogos, o Fortaleza perdeu a chance de dar um passo importante rumo à luta contra o rebaixamento e segue há cinco pontos de diferença em relação ao Grêmio, primeiro time fora do Z-4.

Após o duelo contra o time carioca, muitos torcedores do Leão do Picí compartilharam mensagens de ódio ao português nas redes sociais e, depois do seu sétimo jogo no comando do clube cearense, já se vê pressionado no cargo.

Desde a estreia no comando do Fortaleza — justamente no empate contra o Bahia na Arena Castelão — Renato Paiva soma uma vitória, três empates e três derrotas.

Veja alguns comentários feitos após a derrota do clube cearense para o Fluminense:

Bahia fortaleza Renato Paiva

x