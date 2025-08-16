Torcida do Fortaleza se revolta com Renato Paiva após derrota: "Fora"

Renato Paiva, técnico do Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza

Contratado para o lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda em julho, o técnico Renato Paiva. ex-Bahia, não agradou muito no seu primeiro mês comandando o Leão do Picí e já é alvo de fortes críticas por parte da torcida cearense.

Com o português no comando, a equipe voltou a ser derrotada neste sábado, 16, por 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã, e aumentou a sequência negativa para três jogos sem vencer.

Em 18ª lugar com 15 pontos em 19 jogos, o Fortaleza perdeu a chance de dar um passo importante rumo à luta contra o rebaixamento e segue há cinco pontos de diferença em relação ao Grêmio, primeiro time fora do Z-4.

Após o duelo contra o time carioca, muitos torcedores do Leão do Picí compartilharam mensagens de ódio ao português nas redes sociais e, depois do seu sétimo jogo no comando do clube cearense, já se vê pressionado no cargo.

VEEEEEENNNNNCEEEE O FLUMINEEEEEENNNSEEEE!



CANO E CANOBBIO APROVEITAM AS ASSISTÊNCIAS DE SERNA E O FLU BATE O FORTALEZA NO MARACA!



VAAAAAMMMMOOSS, TRICOLORRRR! pic.twitter.com/24vUObazib — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 16, 2025

Desde a estreia no comando do Fortaleza — justamente no empate contra o Bahia na Arena Castelão — Renato Paiva soma uma vitória, três empates e três derrotas.

Veja alguns comentários feitos após a derrota do clube cearense para o Fluminense:

daqui a quantos jogos o renato paiva pede demissão 💭 — jordana (@jordanahib) August 16, 2025

Ninguém me convence do contrário: o que já estava muito ruim conseguiu piorar ainda mais com a chegada desse fracassado Renato Paiva, que acabou combinando perfeitamente com o momento do Fortaleza, caiu como uma luva. — Kellen Goncalvez 🇫🇷 (@kellengoncalvez) August 16, 2025

Lateral esquerdo fraco esse do Fortaleza, se Pacheco não tá bem não deveria tá nem no banco. Renato Paiva já tem que ser cobrado com força trabalho muito fraco! — Nonato🇨🇵🙏🇲🇫🙏🇲🇫 (@Nonato1918) August 16, 2025

7 jogos

3 empates

3 derrotas

1 vitória. pic.twitter.com/4lNhbWxFlY — TRICOLOUCO 🇨🇵🤪 (@tricoloucofectt) August 16, 2025

E como prêmio pela atuação de hoje, o Alanzinho vai pegar banco no próximo jogo. — TRICOLOUCO 🇨🇵🤪 (@tricoloucofectt) August 16, 2025

FORA PAIVA — Roosevelt Barroso 🦁🇧🇷🇦🇷 (@Rooseveltb2020) August 16, 2025