RETORNO E DESFALQUES!
Pulga retorna e Bahia divulga relacionados sem Everton Ribeiro
Tricolor encara o Corinthians para se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
Flagrado na noite desta sexta-feira, 15, junto com a delegação do Bahia em São Paulo, o atacante Erick Pulga foi relacionado para encarar o Corinthians. O jogador se junta aos outros 23 jogadores que viajaram com o técnico Rogério Ceni para encarar o clube paulista.
O jogador volta a ser relacionado após ser substituído durante o jogo contra o Retrô, no dia 30 de julho, com um estiramento muscular na região da posterior da coxa esquerda. Pulga, contudo, não treinou normalmente junto com o elenco durante a semana e pode ter sido chamado apenas para cumprir suspensão automática em caso de terceiro cartão amarelo.
A lista de relacionados também conta com o desfalque de Everton Ribeiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pivetes de Aço, Vitinho e Jota também são novidades na lista do comandante.
Confira os 24 relacionados do Bahia para encarar o Corinthians:
- Goleiros: Danilo Fernandes, Ronaldo
- Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Luciano Juba, Zé Guilherme, Iago Borduchi
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Ramos Mingo
- Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Jean Lucas, Jota, Vitinho, Michel Araujo, Acevedo, Rezende
- Atacantes: Ademir, Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Willian José e Erick Pulga
Corinthians e Bahia se enfrentam logo mais às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Escalação do Tricolor
Sem Everton Ribeiro, Ceni optou por Michel Araújo no meio-campo e o camisa 15 é a principal novidade entre os 11 iniciais. O Esquadrão de Aço vai a campo com Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Kayky e Willian José.
