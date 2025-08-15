Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLAGRADO!

Recuperado? Pulga viaja com elenco do Bahia para pegar o Corinthians

Atacante foi flagrado junto com a delegação tricolor em São Paulo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/08/2025 - 21:26 h | Atualizada em 15/08/2025 - 21:47
Erick Pulga, atacante do Bahia
Erick Pulga, atacante do Bahia -

Se recuperando de um estiramento muscular na região da posterior da coxa esquerda, o atacante Erick Pulga viajou com a delegação do Bahia para São Paulo, palco do jogo contra o Corinthians, neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 16 do Esquadrão de Aço foi flagrado na noite desta sexta-feira, 15, chegando ao hotel em que o elenco tricolor está hospedado. As imagens foram divulgadas pelo repórter Fernando Ramos, do canal Sou Mais Bahia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

Erick Pulga, atacante do Bahia
Erick Pulga, atacante do Bahia | Foto: Reprodução | Sou Mais Bahia

O atacante, no entanto, seguiu o tratamento no departamento médico do Bahia no treino realizado nesta quinta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo e não está confirmado como opção para o técnico Rogério Ceni. Pulga foi substituído precocemente durante o jogo contra o Retrô, na Arena Fonte Nova, no dia 30 de julho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia Também:

Corinthians completa um mês sem vencer e amarga má fase no Brasileirão
Bahia x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Árbitro volta a apitar jogo do Bahia após protagonizar grande polêmica

O camisa 16 é um dos pendurados com cartão e, conforme se aproxima do seu retorno previsto aos gramados, existe a possibilidade do jogador ter sido relacionado para o jogo contra o 'Timão' para tentar forçar um terceiro amarelo ainda no banco de reservas e retornar menos 'pressionado' quando estiver 100% recuperado.

Um episódio semelhante aconteceu na temporada passada com o atacante Biel, atualmente no Atlético-MG. Durante jogo contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileiro, na Arena Fonte Nova, o atacante havia sido diagnosticado com uma lesão e estava pendurado, mas foi relacionado para o duelo e, no banco de reservas, recebeu o amarelo e cumpriu suspensão na próxima partida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Erick Pulga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x