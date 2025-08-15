Recuperado? Pulga viaja com elenco do Bahia para pegar o Corinthians

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Se recuperando de um estiramento muscular na região da posterior da coxa esquerda, o atacante Erick Pulga viajou com a delegação do Bahia para São Paulo, palco do jogo contra o Corinthians, neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 16 do Esquadrão de Aço foi flagrado na noite desta sexta-feira, 15, chegando ao hotel em que o elenco tricolor está hospedado. As imagens foram divulgadas pelo repórter Fernando Ramos, do canal Sou Mais Bahia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

Erick Pulga, atacante do Bahia | Foto: Reprodução | Sou Mais Bahia

O atacante, no entanto, seguiu o tratamento no departamento médico do Bahia no treino realizado nesta quinta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo e não está confirmado como opção para o técnico Rogério Ceni. Pulga foi substituído precocemente durante o jogo contra o Retrô, na Arena Fonte Nova, no dia 30 de julho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O camisa 16 é um dos pendurados com cartão e, conforme se aproxima do seu retorno previsto aos gramados, existe a possibilidade do jogador ter sido relacionado para o jogo contra o 'Timão' para tentar forçar um terceiro amarelo ainda no banco de reservas e retornar menos 'pressionado' quando estiver 100% recuperado.

Um episódio semelhante aconteceu na temporada passada com o atacante Biel, atualmente no Atlético-MG. Durante jogo contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileiro, na Arena Fonte Nova, o atacante havia sido diagnosticado com uma lesão e estava pendurado, mas foi relacionado para o duelo e, no banco de reservas, recebeu o amarelo e cumpriu suspensão na próxima partida.