Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REENCONTRO

Árbitro volta a apitar jogo do Bahia após protagonizar grande polêmica

Juiz de Corinthians x Bahia ficou marcado na memória em jogo marcante do Tricolor

Por Lucas Vilas Boas

15/08/2025 - 18:37 h
Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova
Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova -

Em clima de “Guerra Fria” nos bastidores da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia visita o Corinthians neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá como árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli. Mineiro, o juiz de 35 anos já protagonizou uma grande polêmica que foi bastante criticada pelo lado Tricolor.

Zanovelli ficou marcado na memória do torcedor do Bahia ao apitar o jogo contra o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão de 2023, que terminou na vitória por 3 a 2 do Rubro-Negro em plena Arena Fonte Nova. Na ocasião, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo e, consequentemente o vermelho, no zagueiro Kanu, em lance com o atacante Gabriel Barbosa que roubou as atenções da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Paulo Cesar Zanovelli, árbitro de futebol
Paulo Cesar Zanovelli, árbitro de futebol | Foto: Reprodução

Relembre o lance:

Leia Também:

Cantor insinua plágio do Bahia após lançamento de camisa; entenda
Marcos Felipe se despede oficialmente do Bahia: "Foi uma honra"
Oficial: Marcos Felipe é anunciado por clube da Turquia

Na súmula da partida, o juiz justificou a decisão por Kanu “golpear seu adversário com o movimento adicional na região do peito de maneira temerária”. Com dois jogadores a menos, já que o volante Rezende também havia sido expulso, o Esquadrão não conseguiu a reação necessária e saiu derrotado do confronto.

Zanovelli voltará a apitar um jogo do Bahia neste sábado, 16, desde o episódio que aconteceu em maio de 2023. Ao lado do juiz estarão Nailton Junior de Sousa Oliveira e Felipe Alan Costa de Oliveira como árbitros assistentes, Leonardo Willers Lorenzatto como quarto árbitro e Rafael Traci no comando do VAR.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x