Árbitro volta a apitar jogo do Bahia após protagonizar grande polêmica

Lance gerou polêmica em Bahia x Flamengo na Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução

Em clima de “Guerra Fria” nos bastidores da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia visita o Corinthians neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá como árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli. Mineiro, o juiz de 35 anos já protagonizou uma grande polêmica que foi bastante criticada pelo lado Tricolor.

Zanovelli ficou marcado na memória do torcedor do Bahia ao apitar o jogo contra o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão de 2023, que terminou na vitória por 3 a 2 do Rubro-Negro em plena Arena Fonte Nova. Na ocasião, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo e, consequentemente o vermelho, no zagueiro Kanu, em lance com o atacante Gabriel Barbosa que roubou as atenções da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Paulo Cesar Zanovelli, árbitro de futebol | Foto: Reprodução

Relembre o lance:

Durante a partida, o zagueiro Kanu foi expulso após lance com Gabigol. O jogador saiu de campo reclamando muito e disse “uma vergonha, que todo mundo ta vendo, ta filmado tudo isso.”



O que achou, garotinho?



🎥 Premiere pic.twitter.com/vKReqbJH1U — Rádio Craque Neto (@radiocraqueneto) May 13, 2023

Na súmula da partida, o juiz justificou a decisão por Kanu “golpear seu adversário com o movimento adicional na região do peito de maneira temerária”. Com dois jogadores a menos, já que o volante Rezende também havia sido expulso, o Esquadrão não conseguiu a reação necessária e saiu derrotado do confronto.

Zanovelli voltará a apitar um jogo do Bahia neste sábado, 16, desde o episódio que aconteceu em maio de 2023. Ao lado do juiz estarão Nailton Junior de Sousa Oliveira e Felipe Alan Costa de Oliveira como árbitros assistentes, Leonardo Willers Lorenzatto como quarto árbitro e Rafael Traci no comando do VAR.