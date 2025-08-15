Oficial: Marcos Felipe é anunciado por clube da Turquia

O goleiro Marcos Felipe foi apresentado no Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia, após deixar o Bahia. Jogador celebrou a nova fase e prometeu sucesso na temporada. - Foto: Reprodução / Eyüpspor

O goleiro Marcos Felipe foi oficialmente apresentado como reforço do Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia, nesta sexta-feira, 15, por meio das redes sociais do clube. Com contrato até 2027, o arqueiro foi emprestado pelo Esquadrão por um ano.

A negociação entre as duas equipes se desenrolou rapidamente no meio desta semana e, na quinta-feira, 14, o ex-camisa 22 do Tricolor de Aço viajou à Turquia para realizar os exames médicos e assinar contrato com a nova equipe.

Durante sua apresentação, Marcos Felipe afirmou que considera-se um sortudo por ter chegado ao Eyüpspor: "É uma decisão que faz com que eu e minha família digamos: 'Estou muito feliz por termos vindo'. Espero que tenhamos uma ótima temporada. Estou aqui de todo o coração e espero que todos alcancemos muito sucesso juntos".

Enquanto Marcos Felipe deixou oficialmente o Bahia por empréstimo nesta sexta-feira, 15, o novo goleiro tricolor já está em Salvador. João Paulo desembarcou na capital baiana durante a madrugada e já se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni para atuar. No entanto, o atleta ainda não foi apresentado oficialmente e não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Bahia agiliza chegada de João Paulo com perdão de dívida ao Santos

Em negociação também conduzida rapidamente, o Bahia ofereceu perdão ao Santos referente a uma dívida avaliada em cerca de 260 mil euros (R$ 1,6 milhão) como forma de agilizar os moldes de conclusão do negócio.