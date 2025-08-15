NOVOS ARES!
Oficial: Marcos Felipe é anunciado por clube da Turquia
Goleiro celebra nova fase no futebol europeu após deixar o Bahia e promete sucesso no Eyüpspor
Por Téo Mazzoni
O goleiro Marcos Felipe foi oficialmente apresentado como reforço do Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia, nesta sexta-feira, 15, por meio das redes sociais do clube. Com contrato até 2027, o arqueiro foi emprestado pelo Esquadrão por um ano.
Veja:
ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Marcos Felipe! 💜💛— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 15, 2025
ikas Eyüpspor’umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı.
Asbaşkanımız Fatih Kulaksız:
“Marcos, çok önemli bir kaleci ve değerli bir kariyere… pic.twitter.com/6j5N9BeJ3G
A negociação entre as duas equipes se desenrolou rapidamente no meio desta semana e, na quinta-feira, 14, o ex-camisa 22 do Tricolor de Aço viajou à Turquia para realizar os exames médicos e assinar contrato com a nova equipe.
Durante sua apresentação, Marcos Felipe afirmou que considera-se um sortudo por ter chegado ao Eyüpspor: "É uma decisão que faz com que eu e minha família digamos: 'Estou muito feliz por termos vindo'. Espero que tenhamos uma ótima temporada. Estou aqui de todo o coração e espero que todos alcancemos muito sucesso juntos".
Um sai, outro chega
Enquanto Marcos Felipe deixou oficialmente o Bahia por empréstimo nesta sexta-feira, 15, o novo goleiro tricolor já está em Salvador. João Paulo desembarcou na capital baiana durante a madrugada e já se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni para atuar. No entanto, o atleta ainda não foi apresentado oficialmente e não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Bahia agiliza chegada de João Paulo com perdão de dívida ao Santos
Em negociação também conduzida rapidamente, o Bahia ofereceu perdão ao Santos referente a uma dívida avaliada em cerca de 260 mil euros (R$ 1,6 milhão) como forma de agilizar os moldes de conclusão do negócio.
