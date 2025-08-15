Novo goleiro: João Paulo desembarca em Salvador para reforçar o Bahia

Goleiro João Paulo desembarca em Salvador, para assinar contrato com o Bahia até 2026 e diz estar pronto para estrear no Brasileirão contra o Corinthians. - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A espera acabou: o novo goleiro do Bahia já está em território soteropolitano. Na madrugada desta sexta-feira, 15, João Paulo desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador para assinar contrato com o Esquadrão até 30 de junho de 2026, com possibilidade de opção de compra.

Durante sua chegada, o arqueiro tricolor não se intimidou com o momento conturbado do setor que vem para reforçar — cercado de incertezas por parte da torcida — e bradou: “Espero corresponder à altura do clube”, garantiu ao Canal do Puco.

“Estou muito motivado [...] Feliz. Vou trabalhar bastante para poder ajudar da melhor maneira possível e fazer com que o clube conquiste os objetivos da temporada”, pontuou o goleiro, demonstrando empolgação por vestir a camisa azul, vermelha e branca.

Questionado se está apto para jogar já contra o Corinthians neste sábado, 16, às 21h, o arqueiro não titubeou. Contudo, atribuiu a possível titularidade à escolha do técnico Rogério Ceni.

Vale ressaltar que, para estar à disposição do técnico Rogério Ceni na partida deste sábado, o goleiro precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até às 19h desta sexta-feira, 15.

Além disso, é importante destacar que João Paulo vem de uma lesão grave no tendão de Aquiles — a mesma de Kanu — e, por isso, tem poucos jogos disputados. Entre maio de 2024 e agosto de 2025, o novo arqueiro tricolor entrou em campo apenas uma vez, contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista desta temporada.

Ainda durante a chegada, João Paulo também falou sobre a expectativa de trabalhar com Ceni. Segundo o atleta, ele está muito feliz por ter a oportunidade de atuar sob o comando do treinador tricolor, frisando que o desejo cresce ainda mais pelo fato de o técnico ter sido um dos melhores goleiros de todos os tempos.

Assista ao momento da chegada de João Paulo:

João Paulo chega, Marcos Felipe sai

Com a chegada de João Paulo, o goleiro Marcos Felipe está de saída do Bahia. O antigo camisa 22 do Tricolor de Aço viajou para a Turquia nesta quinta-feira, 14, para realizar exames médicos e cumprir os procedimentos finais para a assinatura do contrato com o Eyüpspor, da primeira divisão turca.