DESPEDIDA
Neymar manda recado para goleiro João Paulo, a caminho do Bahia
Ambos são revelados pelas categorias de base do Santos e atuavam juntos no Peixe
Por Lucas Vilas Boas
A investida do Bahia no goleiro João Paulo, do Santos, rendeu reações até do atacante Neymar Jr. Nesta quinta-feira, 14, o jogador de 33 anos foi às redes sociais para mandar uma mensagem de despedida ao arqueiro, que será emprestado ao Tricolor até junho de 2026.
Apesar de terem atuado juntos apenas na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em fevereiro, pelo Campeonato Paulista, Neymar e João Paulo compartilham do fato de serem revelados nas categorias de base do clube paulista. Quando subiu ao profissional pela primeira vez, inclusive, o astro já havia sido negociado ao Barcelona (ESP), em outubro de 2013.
Ambos, no entanto, possuem uma longa história vestindo a camisa santista. Além de Neymar, que conquistou a Copa Libertadores pelo Alvinegro, João Paulo
Meu mano, boa sorte na sua nova etapa de vida! Torço muito por você, sucesso! Tamo junto"
Bahia e Santos chegaram a um acordo por João Paulo que, segundo a jornalista Gabrielle Gomes, já está em Salvador para fazer exames médicos. A presença do goleiro no próximo jogo do Tricolor, no próximo sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, contudo, vai depender do seu nome ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira, 15.
