Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA!

Corinthians acusa Bahia de aliciamento após acordo com Kauê Furquim

Clube paulista anunciou representação à CBF e FIFA após movimento do Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/08/2025 - 17:54 h | Atualizada em 14/08/2025 - 18:54
Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Kauê Furquim, atacante de 16 anos -

A insatisfação do Corinthians após perder o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, não parou no desabafo do diretor de base do clube paulista. Na tarde desta quarta-feira, 14, o 'Timão' divulgou uma nota oficial acusando diretamente o Bahia de "aliciamento ilícito e imoral" do jovem atleta de 16 anos por não "ser comunicado sobre o interesse" do Tricolor.

O Corinthians alega que a justiça foi violada com a negociação com o Esquadrão de Aço e, com base nisso, vai protestar na CBF e FIFA através dos "caminhos jurídicos necessários". Além disso, o clube destacou a necessidade de "punir os responsáveis" pelo acordo e anunciou o fim de qualquer relação institucional entre o Bahia, City Football Group e a equipe paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios", diz trecho da nota oficial publicada pelo Corinthians.

Leia Também:

Enquete: o Bahia vai quebrar a sequência de empates no Brasileirão?
"O que era o Bahia no cenário nacional?", critica diretor corintiano
Bahia surpreende Corinthians e 'rouba' joia da base por R$ 14 milhões

Confira o pronunciamento completo:

"O Sport Club Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior.

Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia.

Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita.

A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios.

Reforçamos, mais uma vez, nosso repúdio aos envolvidos rompendo por completa qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Football Group".

Entenda o caso

Nesta quinta-feira, 14, o Bahia acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Timão. A negociação pegou o Corinthians de surpresa e Carlos Roberto Auricchio, diretor da base da equipe, tratou o acordo com um ato "oportunista".

"Ele tinha um dos maiores salários da categoria (Sub-17) e mais dois anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas! Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram”, diz trecho de entrevista ao GE.

Em meio às polêmicas extra-campo, Bahia e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale mencionar que o Tricolor ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Além disso, as equipes também se enfrentam no Brasileirão Feminino, pelo jogo de volta das quartas de final da competição, nesta sexta-feira, 15, às 21h, no Pacaembu. Na ida, o clube paulista venceu por 2 a 1, em jogo realizado em Aracaju.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians Kauê Furquim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x