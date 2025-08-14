Corinthians acusa Bahia de aliciamento após acordo com Kauê Furquim

Kauê Furquim, atacante de 16 anos - Foto: Divulgação | Corinthians

A insatisfação do Corinthians após perder o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, não parou no desabafo do diretor de base do clube paulista. Na tarde desta quarta-feira, 14, o 'Timão' divulgou uma nota oficial acusando diretamente o Bahia de "aliciamento ilícito e imoral" do jovem atleta de 16 anos por não "ser comunicado sobre o interesse" do Tricolor.

O Corinthians alega que a justiça foi violada com a negociação com o Esquadrão de Aço e, com base nisso, vai protestar na CBF e FIFA através dos "caminhos jurídicos necessários". Além disso, o clube destacou a necessidade de "punir os responsáveis" pelo acordo e anunciou o fim de qualquer relação institucional entre o Bahia, City Football Group e a equipe paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios", diz trecho da nota oficial publicada pelo Corinthians.

Confira o pronunciamento completo:

"O Sport Club Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior.

Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia.

Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita.

A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios.

Reforçamos, mais uma vez, nosso repúdio aos envolvidos rompendo por completa qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Football Group".

Entenda o caso

Nesta quinta-feira, 14, o Bahia acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Timão. A negociação pegou o Corinthians de surpresa e Carlos Roberto Auricchio, diretor da base da equipe, tratou o acordo com um ato "oportunista".

"Ele tinha um dos maiores salários da categoria (Sub-17) e mais dois anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas! Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram”, diz trecho de entrevista ao GE.

Em meio às polêmicas extra-campo, Bahia e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale mencionar que o Tricolor ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Além disso, as equipes também se enfrentam no Brasileirão Feminino, pelo jogo de volta das quartas de final da competição, nesta sexta-feira, 15, às 21h, no Pacaembu. Na ida, o clube paulista venceu por 2 a 1, em jogo realizado em Aracaju.

