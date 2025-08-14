Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Bahia surpreende Corinthians e 'rouba' joia da base por R$ 14 milhões

Atacante de 16 anos chega após o Esquadrão pagar multa milionária

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

14/08/2025 - 13:17 h | Atualizada em 14/08/2025 - 13:49
Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais.
Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais. -

Às vésperas do confronto pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia pegou o Corinthians de surpresa e tirou um dos principais ativos da base paulista. Segundo informações do ge, o Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Timão.

A negociação, concluída nas últimas horas, pegou a diretoria alvinegra desprevenida e deve levar a joia corintiana para Salvador ainda nesta semana. Contudo, vale ressaltar que a cúpula corintiana agora estuda se há alternativas para manter o atacante, visto como uma das promessas mais valiosas formadas pelo clube nos últimos anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma
De saída! Marcos Felipe viaja para realizar exames médicos em novo clube
Bahia enfrenta Corinthians: um desafio para se manter no G-4

O valor desembolsado pelo Esquadrão corresponde à multa nacional, calculada de acordo com a legislação vigente: duas mil vezes o salário do atleta na assinatura do contrato. Já para o mercado internacional, o vínculo firmado em abril deste ano previa uma cláusula de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões na cotação da época).

Mesmo vinculado ao departamento de base, Kauê vinha chamando atenção no CT Joaquim Grava. O garoto chegou a participar de treinos com o elenco profissional e foi relacionado para os confrontos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão, ficando no banco de reservas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Contratação corinthians Kauê Furquim mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais.
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x