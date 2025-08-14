Bahia surpreende Corinthians e 'rouba' joia da base por R$ 14 milhões

Bahia anuncia contratação de Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar multa rescisória de R$ 14 milhões ao Corinthians. Promessa atuava no time sub-20 e treinava com os profissionais. - Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Às vésperas do confronto pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia pegou o Corinthians de surpresa e tirou um dos principais ativos da base paulista. Segundo informações do ge, o Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Timão.

A negociação, concluída nas últimas horas, pegou a diretoria alvinegra desprevenida e deve levar a joia corintiana para Salvador ainda nesta semana. Contudo, vale ressaltar que a cúpula corintiana agora estuda se há alternativas para manter o atacante, visto como uma das promessas mais valiosas formadas pelo clube nos últimos anos.

O valor desembolsado pelo Esquadrão corresponde à multa nacional, calculada de acordo com a legislação vigente: duas mil vezes o salário do atleta na assinatura do contrato. Já para o mercado internacional, o vínculo firmado em abril deste ano previa uma cláusula de 50 milhões de euros (R$ 331 milhões na cotação da época).

Mesmo vinculado ao departamento de base, Kauê vinha chamando atenção no CT Joaquim Grava. O garoto chegou a participar de treinos com o elenco profissional e foi relacionado para os confrontos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão, ficando no banco de reservas.