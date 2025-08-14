Bahia enfrenta Corinthians: um desafio para se manter no G-4

Bahia enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena neste sábado, buscando superar o retrospecto negativo em São Paulo e se manter entre os quatro primeiros do Brasileirão 2025. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Visando iniciar o 2º turno do Campeonato Brasileiro com o pé direito — mesmo que, na prática, as primeiras 19 rodadas ainda não tenham sido concluídas —, o Bahia visita o Corinthians neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, precisando superar um retrospecto indigesto.

Isso porque, em território paulista, a vida do Tricolor de Aço nunca foi fácil diante do “Timão”, seja na Neo Química Arena ou no Pacaembu. Independentemente do mando de campo, o histórico é desanimador: são 26 jogos, 16 derrotas, seis empates e apenas quatro triunfos do Esquadrão — tudo isso em 56 anos, desde o primeiro confronto em São Paulo (em 1968, pelo Robertão).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do retrospecto desfavorável, dois fatores podem servir de alento para a torcida azul, vermelha e branca: a extensa lista de desfalques do Corinthians para o jogo e o triunfo mais recente fora de casa diante do rival — que, inclusive, foi a primeira vitória do Bahia na Neo Química Arena, sob o comando de Rogério Ceni.

Na ocasião, em 2023, o Esquadrão não tomou conhecimento do adversário e aplicou um sonoro 5 a 1, resultado que entrou para a história do clube e para listas de placares mais elásticos do Tricolor de Aço, como:

Jogando fora de casa pela Série A;

Contra times paulistas;

Fora do estado da Bahia (exceto amistosos);

Contra grandes equipes do Sul e Sudeste.

Ainda que aquela goleada marcante esteja viva na memória da torcida, o resultado foi uma exceção à regra. Antes de 2023, o Bahia ficou 15 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. O último triunfo havia sido em 2008, pela Série B, quando superou o adversário por 1 a 0 no Pacaembu. Além disso, o último duelo entre as equipes em São Paulo terminou 3 a 0 para os paulistas, na temporada passada.

Todos os triunfos do Bahia contra o Corinthians no estado de São Paulo:

Corinthians 1 x 5 Bahia – Brasileirão 2023

Corinthians 0 x 1 Bahia – Série B 2008

Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão 2003

Corinthians 0 x 1 Bahia – Brasileirão 1981

Triunfo é necessário para se manter no G-4

Mesmo longe de Salvador e com o retrospecto pouco animador, o Bahia precisa de um resultado positivo para seguir entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Após empatar com o Fluminense diante de sua torcida no último sábado, 9, a equipe comandada por Rogério Ceni viu o Botafogo se aproximar e ainda é seguida de perto por Mirassol, São Paulo e Bragantino.

Diante da necessidade de vencer, o Esquadrão pode aproveitar uma “janela de oportunidade” para conquistar o feito, já que o Corinthians terá sete desfalques confirmados para a partida.