Bahia enfrenta Corinthians: um desafio para se manter no G-4
Mesmo com histórico desfavorável em São Paulo, Esquadrão busca triunfo para se manter parte de cima da tabela
Por Téo Mazzoni
Visando iniciar o 2º turno do Campeonato Brasileiro com o pé direito — mesmo que, na prática, as primeiras 19 rodadas ainda não tenham sido concluídas —, o Bahia visita o Corinthians neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, precisando superar um retrospecto indigesto.
Isso porque, em território paulista, a vida do Tricolor de Aço nunca foi fácil diante do “Timão”, seja na Neo Química Arena ou no Pacaembu. Independentemente do mando de campo, o histórico é desanimador: são 26 jogos, 16 derrotas, seis empates e apenas quatro triunfos do Esquadrão — tudo isso em 56 anos, desde o primeiro confronto em São Paulo (em 1968, pelo Robertão).
Apesar do retrospecto desfavorável, dois fatores podem servir de alento para a torcida azul, vermelha e branca: a extensa lista de desfalques do Corinthians para o jogo e o triunfo mais recente fora de casa diante do rival — que, inclusive, foi a primeira vitória do Bahia na Neo Química Arena, sob o comando de Rogério Ceni.
Na ocasião, em 2023, o Esquadrão não tomou conhecimento do adversário e aplicou um sonoro 5 a 1, resultado que entrou para a história do clube e para listas de placares mais elásticos do Tricolor de Aço, como:
- Jogando fora de casa pela Série A;
- Contra times paulistas;
- Fora do estado da Bahia (exceto amistosos);
- Contra grandes equipes do Sul e Sudeste.
Ainda que aquela goleada marcante esteja viva na memória da torcida, o resultado foi uma exceção à regra. Antes de 2023, o Bahia ficou 15 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. O último triunfo havia sido em 2008, pela Série B, quando superou o adversário por 1 a 0 no Pacaembu. Além disso, o último duelo entre as equipes em São Paulo terminou 3 a 0 para os paulistas, na temporada passada.
Todos os triunfos do Bahia contra o Corinthians no estado de São Paulo:
- Corinthians 1 x 5 Bahia – Brasileirão 2023
- Corinthians 0 x 1 Bahia – Série B 2008
- Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão 2003
- Corinthians 0 x 1 Bahia – Brasileirão 1981
Triunfo é necessário para se manter no G-4
Mesmo longe de Salvador e com o retrospecto pouco animador, o Bahia precisa de um resultado positivo para seguir entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
Após empatar com o Fluminense diante de sua torcida no último sábado, 9, a equipe comandada por Rogério Ceni viu o Botafogo se aproximar e ainda é seguida de perto por Mirassol, São Paulo e Bragantino.
Diante da necessidade de vencer, o Esquadrão pode aproveitar uma “janela de oportunidade” para conquistar o feito, já que o Corinthians terá sete desfalques confirmados para a partida.
