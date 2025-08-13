Bahia anuncia contratação de lateral para reforçar as Mulheres de Aço

Mulheres de Aço - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

As Mulheres de Aço vão buscar a virada contra o Corintians nas quartas de final do Brasileirão Feminino com reforço na lateral-direita. Nesta quarta-feira, 13, o Bahia anunciou a contratação de Isabela Fernandes, atleta de 28 anos que estava no Cruzeiro.

Com passagem pelo Vitória, Isabela não foi utilizada pelo clube mineiro nesta temporada após voltar de empréstimo do RB Bragantino, onde marcou três jogos e um gol em 2024.

Isabela Fernandes, nova jogadora do Bahia | Foto: Divulgação

Na Ferroviária, clube que a revelou, a defensora disputou 27 jogos e conquistou o Campeonao Brasileiro e a Conmenol Libertadores. Isabela ainda soma passagens por Ponte Preta, Osasco Audax e Grêmio.

Após perderem por 2 a 1 no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, em Aracaju, as Mulheres de Aço entram em campo na próxima sexta-feira, 15, às 21h, no Pacaembu, em São Paulo, por uma vaga às semifinais da competição.