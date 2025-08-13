Bahia negocia contratação de goleiro de clube da Série A do Brasileiro

João Paulo, goleiro do Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

A busca do Bahia por um goleiro acabou de ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira, 13. Buscando reforçar a meta, o Tricolor negocia a contratação de João Paulo, do Santos, que perdeu espaço no clube paulista para Gabriel Brazão, um dos melhores nomes na posição do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o setorista Lucas Musetti, a negociação é por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. Aos 30 anos, o goleiro é reserva no Santos e esteve em campo nesta temporada somente na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, em 23 de fevereiro — há quase seis meses.

Revelado nas divisões de base do Santos, João Paulo ganhou destaque no 'Peixe' assim que subiu para a equipe profissional e, desde que assumiu a titularidade em 2021, só voltou ao banco de reservas após sofrer uma rotura no tendão de Aquiles — que o tirou dos gramados por um longo tempo durante o ano passado.

Desde que se recuperou, no entanto, o jogador encontrou dificuldade para reassumir a titularidade e perdeu espaço para Gabriel Brazão, arqueiro de 24 anos que tem se destacado na atual edição do Brasileirão.

João Paulo pode ser o último, mas não foi o primeiro nome que o Bahia tentou contratar para assumir a meta do time comandado por Rogério Ceni. Nesta janela de transferências, o Tricolor não obteve sucesso na novela pelo costarriquenho Patrick Sequeira e por outros atletas.

Veja alguns dos goleiros que o Esquadrão de Aço tentou contratar durante toda a temporada:

Patrick Sequeira, do Casa Pia;

Neto, atualmente no Botafogo;

Carlos Miguel, do Nottingham Forest (ING);

Everson, do Atlético-MG;

John, do Botafogo;

Pau López, atualmente no Real Betis (ESP)

E Rogério Ceni?

A posição é a mais criticada no elenco do Bahia pelos torcedores e, inclusive, vaias marcaram o empate em 3 a 3 contra o Fluminense, no último sábado, 9, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o goleiro Ronaldo foi alvo de críticas dos tricolores após o terceiro gol do clube carioca, que contou com falha do camisa 96.

Questionado sobre o episódio, o técnico Rogério Ceni destacou a importância da atmosfera no estádio para aumentar a confiança dos jogadores. O comandante também foi direto ao afirmar que as vaias prejudicam os atletas durante os jogos.

"Acho que temos que primeiro construir uma atmosfera mais favorável dentro do estádio. E para isso acontecer, qualquer um dos três goleiros vai precisar ter um fortalecimento mental muito grande para não deixar que nada os atinja nestes momentos. Eles vão precisar de cabeça fria, tentar os limites de cada um para fazer as escolhas durante o jogo. E se não se sentir confiável para fazer o jogo combinado que gostamos, mudar a estratégia e ir para as bolas longas", disse o treinador.

Ronaldo em treinamento pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

"O modo como a torcida reage também tira a confiança, e isso eles vão precisar ganhar. Não dá para passar confiança. Você pode pedir, mas a atmosfera é o que vai determinar. E claro, tem a reação pessoal, o que o cara sente naquele momento. Não adianta eu ter jogado, saber as coisas, não é só a parte técnica, é tudo o que passa pela cabeça deles naqueles momentos", concluiu.

As vaias, no entanto, podem ser o início de uma reformulação na posição no elenco do Bahia, já que o goleiro Marcos Felipe pode estar de saída do Tricolor. O Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia, apresentou uma proposta oficial para contratar o arqueiro de 29 anos.