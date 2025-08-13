Em baixa no Bahia, Marcos Felipe entra na mira de clube europeu

Marcos Felipe em ação pelo BAhia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia, apresentou uma proposta oficial ao Bahia para contratar o goleiro Marcos Felipe. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 13, pelo jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, através de publicação na rede social X (antigo Twitter). Oficialmente o Tricolor não se pronunciou em relação a uma possível negociação.

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense em 2022, Marcos Felipe se estabeleceu como principal goleiro do plantel tricolor. Pelas boas atuações, foi adquirido em definitivo e estendeu o vínculo até o final de 2027.

Ele acumula 147 jogos com a camisa do Esquadrão de Aço, com dois títulos do Campeonato Baiano conquistados (2023 e 2025). Na atual temporada, o arqueiro disputou 30 partidas, somando 2.681 minutos em campo e sofrendo 21 gols.

Apesar da experiência, Marcos Felipe tem sido alvo de críticas da fiel torcida por conta de falhas em momentos decisivos no Bahia. Situação idêntica a Ronaldo, atual titular da meta tricolor, que tem cometido erros.

O Bahia, que já busca reforçar a posição, recentemente tentou a contratação de Patrick Sequeira, do Casa Pia, de Portugal, mas não chegou a um acordo devido ao alto valor pedido pelo clube português.

De olho no mercado, a diretoria de futebol segue atenta às possíveis oportunidades. Neto, recentemente anunciado pelo Botafogo, era um dos alvos.

Hoje, o elenco tricolor conta com as opções para o gol de Marcos Felipe, Ronaldo, Danilo Fernandes e o jovem Gabriel Souza.