Ainda sem reforços, Bahia tenta contratação de zagueiro do Flamengo
Defensor é formado na base do clube carioca que rejeitou a oferta do Esquadrão
Por Marcello Góis
O Flamengo rejeitou uma oferta de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,8 milhões, feita pelo Bahia pelo zagueiro Iago, capitão do time Sub-20 do rubro-negro carioca. A proposta ainda incluía 20% de participação em uma venda futura, mas o clube carioca decidiu não negociar. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cahê Mota, do ge.globo.
A diretoria do Flamengo mantém a postura de não vender jogadores da base até o fim da temporada, mesmo que o defensor de 20 anos esteja perto de estourar a idade para atuar nas categorias inferiores na temporada 2025.
Iago, que disputará a final da Copa Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, no próximo dia 23, no Maracanã, ainda não jogou pelo time profissional nesta temporada. Em 2024, ele atuou apenas uma vez e ficou no banco de reservas em três partidas.
No elenco principal, o técnico Filipe Luís tem dado mais espaço a nomes como Cleiton, que deixará o clube no fim do ano, e João Victor, que, assim como Iago, aguarda convocação para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile, marcada para o próximo mês.
