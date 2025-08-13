Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Ainda sem reforços, Bahia tenta contratação de zagueiro do Flamengo

Defensor é formado na base do clube carioca que rejeitou a oferta do Esquadrão

Marcello Góis

Por Marcello Góis

13/08/2025 - 12:20 h | Atualizada em 13/08/2025 - 12:52
Time do Flamengo
Time do Flamengo -

O Flamengo rejeitou uma oferta de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,8 milhões, feita pelo Bahia pelo zagueiro Iago, capitão do time Sub-20 do rubro-negro carioca. A proposta ainda incluía 20% de participação em uma venda futura, mas o clube carioca decidiu não negociar. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cahê Mota, do ge.globo.

Leia Também:

Corinthians perde artilheiro para jogo contra o Bahia pelo Brasileirão
Em baixa no Bahia, Marcos Felipe entra na mira de clube europeu
Bahia perde para o Cuiabá e segue em crise no Brasileiro Sub-17

A diretoria do Flamengo mantém a postura de não vender jogadores da base até o fim da temporada, mesmo que o defensor de 20 anos esteja perto de estourar a idade para atuar nas categorias inferiores na temporada 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Iago, que disputará a final da Copa Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, no próximo dia 23, no Maracanã, ainda não jogou pelo time profissional nesta temporada. Em 2024, ele atuou apenas uma vez e ficou no banco de reservas em três partidas.

Zagueiro Iago do time Sub-20 do Flamengo é cobiçado pelo Bahia
Zagueiro Iago do time Sub-20 do Flamengo é cobiçado pelo Bahia | Foto: Divulgação / Flamengo

No elenco principal, o técnico Filipe Luís tem dado mais espaço a nomes como Cleiton, que deixará o clube no fim do ano, e João Victor, que, assim como Iago, aguarda convocação para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile, marcada para o próximo mês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia flamengo Iago mercado da bola Zagueiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Time do Flamengo
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Time do Flamengo
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Time do Flamengo
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Time do Flamengo
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x