Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVÉS

Bahia perde para o Cuiabá e segue em crise no Brasileiro Sub-17

Pivetes de Aço acumulam dez derrotas no certame nacional

Por Marcello Góis

13/08/2025 - 7:36 h
Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17
Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17 -

O Bahia voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na última terça-feira, 12, os Pivetes de Aço foram derrotados fora de casa pelo Cuiabá por 2 a 1, no CT Manoel Dresch, em compromisso válido pela 14ª rodada. O meia Antony, em cobrança de pênalti nos minutos finais de jogo, marcou o único gol tricolor na partida.

O resultado agravou a situação da equipe na tabela. Com apenas oito pontos somados em 14 jogos, o Tricolor de Aço caiu para a 18ª colocação, e foi ultrapassado justamente pelo Dourado. Até aqui, o time acumula dois triunfos, dois empates e 10 derrotas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corinthians sofre punição da Fifa antes de encarar o Bahia; entenda
Bahia sabe o caminho para ser campeão da Copa do Brasil: superar o Flu
Bahia e Vitória na briga: veja confrontos da Copa do Brasil feminina


Em busca da recuperação, a equipe azul, vermelha e branca volta a atuar em seus domínios. O próximo compromisso será na próxima terça-feira, 19, diante do Santos, às 15h, no CT Evaristo de Macedo, pela 15ª rodada da competição nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Brasileiro Sub-17 Cuiabá x Bahia Pivetes de Aço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x