Bahia perde para o Cuiabá e segue em crise no Brasileiro Sub-17

Bahia foi superado pelo Cuiabá fora de casa no Campeonato Brasileiro Sub-17 - Foto: AssCom Dourado / Divulgação

O Bahia voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na última terça-feira, 12, os Pivetes de Aço foram derrotados fora de casa pelo Cuiabá por 2 a 1, no CT Manoel Dresch, em compromisso válido pela 14ª rodada. O meia Antony, em cobrança de pênalti nos minutos finais de jogo, marcou o único gol tricolor na partida.

O resultado agravou a situação da equipe na tabela. Com apenas oito pontos somados em 14 jogos, o Tricolor de Aço caiu para a 18ª colocação, e foi ultrapassado justamente pelo Dourado. Até aqui, o time acumula dois triunfos, dois empates e 10 derrotas.

Em busca da recuperação, a equipe azul, vermelha e branca volta a atuar em seus domínios. O próximo compromisso será na próxima terça-feira, 19, diante do Santos, às 15h, no CT Evaristo de Macedo, pela 15ª rodada da competição nacional.