MAIS UM FORA!

Corinthians perde artilheiro para jogo contra o Bahia pelo Brasileirão

Jogador foi submetido a uma cirurgia e aumenta lista de desfalques do Timão

Por Marcello Góis

13/08/2025 - 11:39 h
Artilheiro do Corinthians no Brasileirão, Yuri Alberto está fora do jogo contra o Bahia
Artilheiro do Corinthians no Brasileirão, Yuri Alberto está fora do jogo contra o Bahia -

O Corinthians terá mais um problema para encarar o Bahia no próximo sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em confronto válido pelo returno do Brasileirão. O atacante Yuri Alberto, artilheiro do time na Série A com cinco gols, se torna mais um desfalque certo do técnico Dorival Júnior para o confronto.

Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira, 13. O procedimento ocorreu no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, após o jogador sentir fortes dores abdominais na noite anterior.

De acordo com a comunicação do clube alvinegro, a operação transcorreu sem complicações. O camisa 9 seguirá internado até esta quinta-feira, 14, quando deve receber alta médica.

O Corinthians não informou o tempo estimado de recuperação. Recentemente, Yuri ficou quase dois meses afastado por conta de uma fratura na vértebra L1, na região lombar.

Timão pega o Esquadrão cheio de problemas

Vale salientar que a lista de desfalques do Timão é grande. Por suspensão, estão fora o zagueiro Cacá, que recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no banco de reservas na derrota para o Juventude, assim como o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Já o atacante Ángel Romero recebeu cartão vermelho na partida em Caxias do Sul e cumprirá automática.

Vetados pelo departamento médico, estão o lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de cirurgia para correção de hérnia inguinal, o meia Carrillo, em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo, e o atacante Memphis Depay, acometido de lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita.

Tags:

Brasileirão Corinthians x Bahia Desfalques Neo Química Arena

