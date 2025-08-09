Em jogo de seis gols, Bahia fica no empate com Fluminense

O Bahia encarou o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

O Bahia vinha de um empate com o Sport e outro amargo contra o Retrô que, a muito custo, garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na tentativa de fazer diferente contra o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão não conseguiu conquistar os três pontos e a estadia no G-4, saindo da Arena Fonte Nova com um empate suado por 3 a 3 neste sábado, 9, em uma partida com duas viradas.

O placar foi aberto pelo Fluminense, que saiu na frente com uma bola cabeçeada de Keno para Cano, e dele para o gol com apenas oito minutos de bola rolando. Quatro minutos depois, a reação - com passe de Everton Ribeiro, Jean Lucas desviou na marcação de Bernal e mandou diretamente no gol, deixando tudo igual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais seis minutos, mais um gol do Esquadrão. Dessa vez, a bola veio de Everton, desviando em Freytes e virando o jogo para o Tricolor Baiano. A alegria, no entanto, não durou tanto. Com apenas três minutos do segundo tempo, Cano recebeu de Fidelis para mandar no gol, deixando tudo igual mais uma vez.

O Bahia encarou o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão | Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

A virada oficial veio aos 26 minutos, pelos pés de Nonato, que recebeu de Keno e mandou rasteiro de canhota no gol. O Bahia, no entanto, decidiu reagir - aos 43, Luciano Juba recebeu de Gilberto em um passe para trás, quicou a bola no gramado e deixou tudo igual na Fonte.

Agora, o próximo compromisso do Bahia pelo Brasileirão é em uma semana, no sábado, 16, contra o Corinthians, fora de casa, às 16h.

O jogo

Desde muito cedo, a partida prometia a emoção que entregou. Já aos cinco minutos de bola rolando, uma grande chance chegou para o Bahia, quando Jean Lucas cruzou para Ademir e um cabeceio do atacante mandou a bola para fora por pouco.

O lance foi mera representação da animação do jogo - sem tranquilidade de nenhum dos lados, os dois times pressionavam e davam espaços, mas o Fluminense conseguiu efetivar a pressão mais rápido.

Aos oito minutos, uma lateral cobrada por Renê encontrou Keno na linha de fundo. Cabeçada, a bola foi para Cano, que mandou direto na rede tricolor, abrindo o placar fora de casa para o Flu.

O Esquadrão não deixou barato, e o ritmo não diminuiu. Apenas quatro minutos depois Everton Ribeiro recebeu pela direita, mandou para Jean Lucas, a bola desviou da marcação de Bernal e acertou o gol. Tudo igual na Fonte Nova.

Apesar do placar equilibrado, nada se acalmou. O Fluminense seguiu com uma bola cabeçada direto na palma de Ronaldo por Schuindt, e o Bahia tentou tudo que pôde - até que deu certo.

Passe de Willian José para Everton Ribeiro, desviada de bola em Freytes, e direto no gol. Depois de checagem de impedimento no VAR, o gol foi validado, e o Tricolor estava oficialmente na frente dentro da Fonte Nova.

O Bahia encarou o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão | Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Bola trabalhada de ambos os lados, chegou a chance do Flu tentar mais uma vez aos 31 minutos. Vindo de um cabeceio de Ramos Mingo, a bola parou em Bernal, achou Lima e terminou em Julio Fidelis. O contra-ataque quase empatou o placar, mas passou perto da trave.

Aos 41, mais uma chance do Bahia, seguindo a lógica de equilíbrio do jogo até então. Um voleio de Everton Ribeiro rebateu em Bernal, chegou em Juba e foi passado para Willian José, que chutou a gol mas encontrou Fidelis no caminho.

O último grande lance do primeiro tempo veio três minutos depois, com uma bola de Keno passando por Gilberto e Mingo e raspando no travessão de Ronaldo.

Na volta, emoção logo de cara - aos três minutos do segundo tempo, Julio Fidelis cruzou para Cano, que mandou no gol de Ronaldo, empatando mais uma vez a partida.

Pressão de um lado, pressão do outro, e um quase cartão vermelho em campo que acabou resultando em amarelos para Everton Ribeiro e Thiago Santos.

Aos 14 minutos, chance do Flu - em uma falta longa de Ganso, Julio Fidelis recebeu e finalizou para fora, colocando mais jogadas do Flu no mapa do jogo.

Foi então que, aos 26 minutos, a grande jogada aconteceu. Um ataque de Lima passou por Keno e caiu em Nonato, que bateu rasteiro para virar o jogo.

Bolas vindas de Lucho e David Duarte diretamente nas mãos de Fábio e um Bahia que ia vendo a Fonte Nova se complicar. A história, no entanto, não terminaria bem assim.

Aos 43 minutos, quase no final do tempo regular, Luciano Juba apareceu para salvar o Bahia da derrota. Com uma bola vinda de Gilberto já na linha de fundo, Juba mandou quicando para o gol, deixando tudo igual na Fonte.

Ficha Técnica

Bahia 3 x 3 Fluminense - 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Everton Ribeiro (Michel Araújo), Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas; Ademir (Tiago), Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Julio Fidelis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato), Bernal (Martinelli) e Lima; Ganso (Hércules), Keno (Canobbio) e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Cano aos oito minutos do primeiro tempo, Jean Lucas (com desvio em Bernal) aos 12 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro (com desvio em Freytes) aos 18 minutos do primeiro tempo, Cano aos três minutos do segundo tempo, Nonato aos 26 minutos do segundo tempo, Luciano Juba aos 43 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Jean Lucas, Everton Ribeiro (Bahia), Bernal e Thiago Santos (Fluminense)

Cartão vermelho: Freytes (Fluminense)

Arbitragem