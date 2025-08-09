Com ataque desfalcado, veja relacionados do Bahia para encarar o Flu

Bahia e Fluminense se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Esquadrão que enfrentará o Fluminense dentro de casa pela 19ª rodada do Brasileirão já está formado. Rogério Ceni convocou 25 jogadores para o jogo deste sábado, 9, com a missão de se manter no G-4 frente ao Flu, atualmente na 9ª posição.

O maior desafio do Tricolor Baiano, no entanto, deve vir dele mesmo. Com amplitude de desfalques, o Bahia precisa improvisar no ataque, que não conta com Erick Pulga, de fora por pelo menos sete jogos após um estiramento na coxa esquerda contra o Retrô, além do zagueiro Kanu e do volante Erick, ambos se recuperando de cirurgias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assim, a linha de frente fica a cargo de Ademir, Kaiky, Lucho Rodríguez, Tiago e Willian José, encarregados de levar o Bahia aos 32 pontos e garantir a segurança dentro do top quatro da tabela. Além do ataque, chama a atenção a volta de Iago Borduchi aos relacionados após ficar de fora contra o Retrô, entrando na lista como lateral contra o Flu.

Veja abaixo a lista de relacionados

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo;

Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo; Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme;

Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme; Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo;

David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo; Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Michel Araujo, Vitinho e Rezende;

Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Michel Araujo, Vitinho e Rezende; Atacantes: Ademir, Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez e Willian José.

| Foto: Divulgação I EC Bahia

Bahia e Fluminense se enfrentam às 21h deste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.