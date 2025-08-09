CONVOCADOS
Com ataque desfalcado, veja relacionados do Bahia para encarar o Flu
Esquadrão de Aço entra em campo na Fonte Nova às 21h deste sábado, 9
Por Marina Branco
O Esquadrão que enfrentará o Fluminense dentro de casa pela 19ª rodada do Brasileirão já está formado. Rogério Ceni convocou 25 jogadores para o jogo deste sábado, 9, com a missão de se manter no G-4 frente ao Flu, atualmente na 9ª posição.
O maior desafio do Tricolor Baiano, no entanto, deve vir dele mesmo. Com amplitude de desfalques, o Bahia precisa improvisar no ataque, que não conta com Erick Pulga, de fora por pelo menos sete jogos após um estiramento na coxa esquerda contra o Retrô, além do zagueiro Kanu e do volante Erick, ambos se recuperando de cirurgias.
Assim, a linha de frente fica a cargo de Ademir, Kaiky, Lucho Rodríguez, Tiago e Willian José, encarregados de levar o Bahia aos 32 pontos e garantir a segurança dentro do top quatro da tabela. Além do ataque, chama a atenção a volta de Iago Borduchi aos relacionados após ficar de fora contra o Retrô, entrando na lista como lateral contra o Flu.
Veja abaixo a lista de relacionados
- Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo;
- Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme;
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo;
- Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Michel Araujo, Vitinho e Rezende;
- Atacantes: Ademir, Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez e Willian José.
Leia Também:
Bahia e Fluminense se enfrentam às 21h deste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes