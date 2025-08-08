Sem acordo, Bahia finaliza negociações por Patrick Sequeira

Patrick Sequeira não vem para o Bahia - Foto: AFP

Após uma longa novela e meses de negociação, Patrick Sequeira não vai defender o Bahia. As negociações para a compra do goleiro que defende o Casa Pia foram encerradas após as partes não chegarem a um acordo. A informação é do jornalista Elton Serra, da ESPN.

O clube português pedia 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para vender seu titular no gol, valor considerado alto pelo Esquadrão de Aço. De acordo com Serra, a procura do Tricolor no mercado por um novo arqueiro continua.

Ainda segundo o jornalista, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é um alvo. No entanto, o atleta de 26 anos não é visto como prioridade pelo Grupo City por não possuir como grande característica o jogo com os pés.

Sem Sequeira, o Bahia segue com problemas na posição devido a instabilidade de Marcos Felipe e Ronaldo. Além deles, o técnico Rogério Ceni também conta com Danilo Fernandes no gol, atleta que já vive fase final da carreira e é considerado como terceira opção.

Próximo compromisso

Com Ronaldo como provável titular, o Bahia recebe o Fluminense às 21h deste sábado, 9, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.