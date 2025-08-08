NÃO VEM
Sem acordo, Bahia finaliza negociações por Patrick Sequeira
Tricolor encerrou conversas com o clube português Casa Pia
Por João Grassi
Após uma longa novela e meses de negociação, Patrick Sequeira não vai defender o Bahia. As negociações para a compra do goleiro que defende o Casa Pia foram encerradas após as partes não chegarem a um acordo. A informação é do jornalista Elton Serra, da ESPN.
O clube português pedia 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para vender seu titular no gol, valor considerado alto pelo Esquadrão de Aço. De acordo com Serra, a procura do Tricolor no mercado por um novo arqueiro continua.
Ainda segundo o jornalista, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é um alvo. No entanto, o atleta de 26 anos não é visto como prioridade pelo Grupo City por não possuir como grande característica o jogo com os pés.
Sem Sequeira, o Bahia segue com problemas na posição devido a instabilidade de Marcos Felipe e Ronaldo. Além deles, o técnico Rogério Ceni também conta com Danilo Fernandes no gol, atleta que já vive fase final da carreira e é considerado como terceira opção.
Bahia encerrou negociações com o Casa Pia por Patrick Sequeira, e buscará outro goleiro no mercado. Clube português não reduziu pedida e tricolor não irá pagar € 8 milhões num arqueiro - a não ser que o Casa Pia mude drasticamente de ideia e aceite negociar em outras condições. pic.twitter.com/59NL2k86qO— Elton Serra (@eltonserra) August 8, 2025
Leia Também:
Próximo compromisso
Com Ronaldo como provável titular, o Bahia recebe o Fluminense às 21h deste sábado, 9, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes