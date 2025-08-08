Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO FEMININO

"Coragem" é o trunfo do Bahia para desafiar hegemonia do Corinthians

Mulheres de Aço chegam com moral para encarar o Timão, diz o técnico Felipe Freitas

Por Lucas Vilas Boas

08/08/2025 - 20:40 h | Atualizada em 08/08/2025 - 21:28
Felipe Freitas, técnico do Bahia
Felipe Freitas, técnico do Bahia -

A equipe feminina do Bahia subiu de patamar nos últimos anos e, sob comando do técnico Felipe Freitas, tem a chance de fazer história no Campeonato Brasileiro. Após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, as Mulheres de Aço chegam com "coragem e organização" para encarar o Corinthians — que venceu seis das últimas sete edições do Brasileirão — nas quartas de final da competição.

Questionado sobre a decisão, Felipe Freitas fez uma retrospectiva sobre as conquistas recentes do Bahia e destacou a evolução que a equipe feminina passou nos últimos anos. Nesta temporada, o Tricolor avançou ao mata-mata do Brasileirão pela primeira vez na história ao terminar em sétimo lugar com 24 pontos somados em 15 jogos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Em um ano colocamos o Bahia como o melhor no estado, entre os oito melhores do Brasil, reforçando isso na copa do Brasil, entrando para oitavas de final fizemos jogos internacionais levando a equipe à final da competição Ladies Cup e contribuímos para que atletas fossem potencializadas e destacadas pela sua competitividade, evolução técnico, desenvolvimento tático, capacidades físicas. Que venham mais 365 dias para trilharmos com a mesma vontade e humildade. Felicidade e realização resume”, disse o comandante.

O Bahia não será favorito contra o Corinthians, mas tem a chance de surpreender o clube paulista e abrir vantagem para o jogo de volta, em São Paulo. O primeiro duelo está marcado para este sábado, 9, às 18h, na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Gica marcou o gol do triunfo sobre o Grêmio na Copa do Brasil
Gica marcou o gol do triunfo sobre o Grêmio na Copa do Brasil | Foto: Divulgação | ECBahia

"Sabemos da força do Corinthians, é uma equipe de muita qualidade e muito bem treinada. Mas estamos vindo de um momento importante, essa classificação na Copa do Brasil deu moral ao grupo. Vamos entrar em campo com respeito, mas também com coragem e organização para buscar o resultado em casa", completou o treinador.

Leia Também:

Volante permanece no Bahia após proposta do Fortaleza; saiba motivo
Volante é liberado para jogar pelo Bahia após julgamento; confira
Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja

Adversário da vez, o Corinthians passou por um momento de instabilidade na temporada e o técnico Lucas Piccinato, do 'Timão', chegou até a ser vaiado pela torcida antes da vitória sobre o Palmeiras, no derby pelo Paulistão no último domingo, 3. O clube paulista busca, sobretudo, transformar o triunfo no clássico em um início de uma boa sequência positiva.

Lucas Piccinato, técnico do Corinthians
Lucas Piccinato, técnico do Corinthians | Foto: Divulgação

"Estou projetando um jogo muito duro. O nosso confronto contra o Bahia aqui foi um placar elástico, mas acho que ele não representou o que o Bahia fez na primeira fase. o Bahia foi uma equipe que fez jogos duros contra todas as equipes da parte de cima da tabela", disse Piccinato em entrevista coletiva.

As equipes se enfrentaram pela segunda vez na temporada. Anteriormente, pela 9ª rodada da primeira fase, o clube paulista goleou o Tricolor por 5 a 1, em jogo realizado no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, às 21h, no Pacaembu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians Felipe Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Felipe Freitas, técnico do Bahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Felipe Freitas, técnico do Bahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Felipe Freitas, técnico do Bahia
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Felipe Freitas, técnico do Bahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x