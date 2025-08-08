"Coragem" é o trunfo do Bahia para desafiar hegemonia do Corinthians

Felipe Freitas, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A equipe feminina do Bahia subiu de patamar nos últimos anos e, sob comando do técnico Felipe Freitas, tem a chance de fazer história no Campeonato Brasileiro. Após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, as Mulheres de Aço chegam com "coragem e organização" para encarar o Corinthians — que venceu seis das últimas sete edições do Brasileirão — nas quartas de final da competição.

Questionado sobre a decisão, Felipe Freitas fez uma retrospectiva sobre as conquistas recentes do Bahia e destacou a evolução que a equipe feminina passou nos últimos anos. Nesta temporada, o Tricolor avançou ao mata-mata do Brasileirão pela primeira vez na história ao terminar em sétimo lugar com 24 pontos somados em 15 jogos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Em um ano colocamos o Bahia como o melhor no estado, entre os oito melhores do Brasil, reforçando isso na copa do Brasil, entrando para oitavas de final fizemos jogos internacionais levando a equipe à final da competição Ladies Cup e contribuímos para que atletas fossem potencializadas e destacadas pela sua competitividade, evolução técnico, desenvolvimento tático, capacidades físicas. Que venham mais 365 dias para trilharmos com a mesma vontade e humildade. Felicidade e realização resume”, disse o comandante.

O Bahia não será favorito contra o Corinthians, mas tem a chance de surpreender o clube paulista e abrir vantagem para o jogo de volta, em São Paulo. O primeiro duelo está marcado para este sábado, 9, às 18h, na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Gica marcou o gol do triunfo sobre o Grêmio na Copa do Brasil | Foto: Divulgação | ECBahia

"Sabemos da força do Corinthians, é uma equipe de muita qualidade e muito bem treinada. Mas estamos vindo de um momento importante, essa classificação na Copa do Brasil deu moral ao grupo. Vamos entrar em campo com respeito, mas também com coragem e organização para buscar o resultado em casa", completou o treinador.

Adversário da vez, o Corinthians passou por um momento de instabilidade na temporada e o técnico Lucas Piccinato, do 'Timão', chegou até a ser vaiado pela torcida antes da vitória sobre o Palmeiras, no derby pelo Paulistão no último domingo, 3. O clube paulista busca, sobretudo, transformar o triunfo no clássico em um início de uma boa sequência positiva.

Lucas Piccinato, técnico do Corinthians | Foto: Divulgação

"Estou projetando um jogo muito duro. O nosso confronto contra o Bahia aqui foi um placar elástico, mas acho que ele não representou o que o Bahia fez na primeira fase. o Bahia foi uma equipe que fez jogos duros contra todas as equipes da parte de cima da tabela", disse Piccinato em entrevista coletiva.

As equipes se enfrentaram pela segunda vez na temporada. Anteriormente, pela 9ª rodada da primeira fase, o clube paulista goleou o Tricolor por 5 a 1, em jogo realizado no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, às 21h, no Pacaembu.