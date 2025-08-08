FIFA
Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja
O Bahia, que pertence ao City Football Group, seria afetado diretamente
Por João Grassi
Uma nova determinação da FIFA pode afetar diretamente vários clubes do futebol mundial, incluindo o Bahia. De acordo com o veículo espanhol Mundo Deportivo, pode ocorrer a proibição de movimentações entre equipes que pertencem ao mesmo conglomerado multi-clubes.
Conforme a reportagem, o objetivo da medida é evitar o mercado interno entre clubes controlados pelo mesmo dono, incentivar contratos longos e garantir uma maior estabilidade para os atletas. A estratégia é utilizada por grupos empresariais como o City Football Group, que controla, além do Esquadrão de Aço, clubes como Manchester City, Girona, New York City, entre outros.
O Mundo Deportivo cita especialmente a briga que acontece entre Botafogo, Eagle Football Holdings e Lyon, visto que o Glorioso cobra do clube francês o valor de €65 milhões por ter vendido jogadores a preços abaixo do mercado de transferências. O empresário norte-americano John Textor é responsável por controlar o conglomerado.
Leia Também:
Bahia realizou movimentações internas no Grupo City
Vale lembrar que o próprio Bahia já realizou movimentações com clubes do Grupo City. Entre elas estão as contratações de Kayky e Diego Rosa, do Manchester City, Arthur Sales e Caio Roque, ambos do Lommel SK, além de Nicolás Acevedo, do New York City.
Com Acevedo e Kayky no elenco, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 9, às 21h, contra o Fluminense. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes