Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja

Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Uma nova determinação da FIFA pode afetar diretamente vários clubes do futebol mundial, incluindo o Bahia. De acordo com o veículo espanhol Mundo Deportivo, pode ocorrer a proibição de movimentações entre equipes que pertencem ao mesmo conglomerado multi-clubes.

Conforme a reportagem, o objetivo da medida é evitar o mercado interno entre clubes controlados pelo mesmo dono, incentivar contratos longos e garantir uma maior estabilidade para os atletas. A estratégia é utilizada por grupos empresariais como o City Football Group, que controla, além do Esquadrão de Aço, clubes como Manchester City, Girona, New York City, entre outros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Mundo Deportivo cita especialmente a briga que acontece entre Botafogo, Eagle Football Holdings e Lyon, visto que o Glorioso cobra do clube francês o valor de €65 milhões por ter vendido jogadores a preços abaixo do mercado de transferências. O empresário norte-americano John Textor é responsável por controlar o conglomerado.

Bahia realizou movimentações internas no Grupo City

Vale lembrar que o próprio Bahia já realizou movimentações com clubes do Grupo City. Entre elas estão as contratações de Kayky e Diego Rosa, do Manchester City, Arthur Sales e Caio Roque, ambos do Lommel SK, além de Nicolás Acevedo, do New York City.

Kayky, atacante do Bahia que veio do Manchester City | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com Acevedo e Kayky no elenco, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 9, às 21h, contra o Fluminense. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.