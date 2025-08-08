Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIFA

Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja

O Bahia, que pertence ao City Football Group, seria afetado diretamente

Por João Grassi

08/08/2025 - 16:11 h
Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City
Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City -

Uma nova determinação da FIFA pode afetar diretamente vários clubes do futebol mundial, incluindo o Bahia. De acordo com o veículo espanhol Mundo Deportivo, pode ocorrer a proibição de movimentações entre equipes que pertencem ao mesmo conglomerado multi-clubes.

Conforme a reportagem, o objetivo da medida é evitar o mercado interno entre clubes controlados pelo mesmo dono, incentivar contratos longos e garantir uma maior estabilidade para os atletas. A estratégia é utilizada por grupos empresariais como o City Football Group, que controla, além do Esquadrão de Aço, clubes como Manchester City, Girona, New York City, entre outros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Mundo Deportivo cita especialmente a briga que acontece entre Botafogo, Eagle Football Holdings e Lyon, visto que o Glorioso cobra do clube francês o valor de €65 milhões por ter vendido jogadores a preços abaixo do mercado de transferências. O empresário norte-americano John Textor é responsável por controlar o conglomerado.

Leia Também:

Copa do Brasil: hora de dar um passo a mais, Bahia
Suspenso por dois anos, ex-Ba-Vi é apresentado em clube da Série B
Com Bahia na disputa, saiba classificados às quartas da Copa do Brasil

Bahia realizou movimentações internas no Grupo City

Vale lembrar que o próprio Bahia já realizou movimentações com clubes do Grupo City. Entre elas estão as contratações de Kayky e Diego Rosa, do Manchester City, Arthur Sales e Caio Roque, ambos do Lommel SK, além de Nicolás Acevedo, do New York City.

Kayky, atacante do Bahia que veio do Manchester City
Kayky, atacante do Bahia que veio do Manchester City | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com Acevedo e Kayky no elenco, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 9, às 21h, contra o Fluminense. A partida será realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia FIFA grupo city

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Nico Acevedo, volante do Bahia que veio do New York City
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x