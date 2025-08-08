Menu
RESTAM 8

Com Bahia na disputa, saiba classificados às quartas da Copa do Brasil

Entre as oito equipes que seguem vivas na competição, sete são da Série A

Por João Grassi

08/08/2025 - 6:00 h | Atualizada em 08/08/2025 - 10:55
Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil -

O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira, 7, e se tornou o oitavo clube classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, já estão definidas todas as equipes que vão participar da próxima fase do principal mata-mata nacional. O Bahia, que eliminou o Retrô, está na disputa.

Entre os oito classificados para as quartas, sete são da Série A do Campeonato Brasileiro. O sorteio para definir os confrontos será realizado na próxima terça-feira, 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro (RJ). O evento também vai definir o chaveamento até as finais.

Além do Bahia, seguem vivos na Copa do Brasil as seguintes equipes: Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama. Não há nenhum tipo de bloqueio ou pote no sorteio, então qualquer um dos outros sete times podem enfrentar o Esquadrão de Aço.

Times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Athletico
11º colocado na Série B

Atlético-MG
Campeão mineiro, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 10º colocado na Série A

Bahia
Campeão baiano, semifinalista da Copa do Nordeste e 4º colocado na Série A

Botafogo
Nas oitavas de final da Copa Libertadores e 7º colocado na Série A

Corinthians
Campeão paulista e 12º colocado na Série A

Cruzeiro
2º colocado na Série A

Fluminense
Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 9º colocado na Série A

Vasco da Gama
17º colocado na Série A

Equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil
Equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/CBF

Veja as próximas datas da Copa do Brasil

  • Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto
  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

x