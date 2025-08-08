RESTAM 8
Com Bahia na disputa, saiba classificados às quartas da Copa do Brasil
Entre as oito equipes que seguem vivas na competição, sete são da Série A
Por João Grassi
O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira, 7, e se tornou o oitavo clube classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, já estão definidas todas as equipes que vão participar da próxima fase do principal mata-mata nacional. O Bahia, que eliminou o Retrô, está na disputa.
Entre os oito classificados para as quartas, sete são da Série A do Campeonato Brasileiro. O sorteio para definir os confrontos será realizado na próxima terça-feira, 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro (RJ). O evento também vai definir o chaveamento até as finais.
Além do Bahia, seguem vivos na Copa do Brasil as seguintes equipes: Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama. Não há nenhum tipo de bloqueio ou pote no sorteio, então qualquer um dos outros sete times podem enfrentar o Esquadrão de Aço.
Times classificados às quartas de final da Copa do Brasil
Athletico
11º colocado na Série B
Atlético-MG
Campeão mineiro, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 10º colocado na Série A
Bahia
Campeão baiano, semifinalista da Copa do Nordeste e 4º colocado na Série A
Botafogo
Nas oitavas de final da Copa Libertadores e 7º colocado na Série A
Corinthians
Campeão paulista e 12º colocado na Série A
Cruzeiro
2º colocado na Série A
Fluminense
Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 9º colocado na Série A
Vasco da Gama
17º colocado na Série A
Veja as próximas datas da Copa do Brasil
- Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
