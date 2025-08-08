Com Bahia na disputa, saiba classificados às quartas da Copa do Brasil

Troféu da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira, 7, e se tornou o oitavo clube classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, já estão definidas todas as equipes que vão participar da próxima fase do principal mata-mata nacional. O Bahia, que eliminou o Retrô, está na disputa.

Entre os oito classificados para as quartas, sete são da Série A do Campeonato Brasileiro. O sorteio para definir os confrontos será realizado na próxima terça-feira, 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro (RJ). O evento também vai definir o chaveamento até as finais.

Além do Bahia, seguem vivos na Copa do Brasil as seguintes equipes: Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama. Não há nenhum tipo de bloqueio ou pote no sorteio, então qualquer um dos outros sete times podem enfrentar o Esquadrão de Aço.

Times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Athletico

11º colocado na Série B

Atlético-MG

Campeão mineiro, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 10º colocado na Série A

Bahia

Campeão baiano, semifinalista da Copa do Nordeste e 4º colocado na Série A

Botafogo

Nas oitavas de final da Copa Libertadores e 7º colocado na Série A

Corinthians

Campeão paulista e 12º colocado na Série A

Cruzeiro

2º colocado na Série A

Fluminense

Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e 9º colocado na Série A

Vasco da Gama

17º colocado na Série A

Equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/CBF

Veja as próximas datas da Copa do Brasil