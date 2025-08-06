ATUAÇÃO MORNA
Sem brilho, Bahia empata com o Retrô e se classifica na Copa do Brasil
Tricolor fez valer a vantagem do jogo de ida e avançou às quartas de final na Copa do Brasil
Por Lucas Vilas Boas
Foi graças ao triunfo conquistado no jogo de ida, mas o Bahia está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 6, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Retrô, na Arena Pernambuco, e, com o placar agregado de 3 a 2, despachou o modesto clube pernambucano da competição nacional.
Com a vaga garantida entre os oito melhores clubes do torneio, o Bahia faturou R$ 4.740.750,00 e agora o clube tem R$ 10.694.250 acumulados. O próximo adversário da equipe baiana será definido através de sorteio e, se avançar às semifinais pela primeira vez na história, vai faturar mais R$ 9.922.500.
Com o resultado, o Tricolor também chegou pela 10ª vez a uma fase de quartas de final de Copa do Brasil, tendo se classificado anteriormente em 1989, 1990, 1999, 2002, 2012, 2018, 2019, 2023 e 2024. O Esquadrão de Aço agora busca o feito inédito de passar das quartas de final.
Apesar de ter entrado em campo com algumas peças importantes — diferente do jogo de ida, que foi escalado pelo técnico Rogério Ceni com um time quase completamente alternativo — o Bahia pecou na falta de incisividade e teve dificuldades para criar grandes chances de gol, especialmente no primeiro tempo.
Na segunda etapa, a produção ofensiva cresceu e, com Michel Araújo, Willian José, Ademir e Tiago saindo do banco de reservas, a equipe conseguiu criar oportunidades para abrir placar, mas pecou na finalização.
O time pernambucano, que ocupa a 19ª posição na Série C do Brasileiro, foi freado pelo alto índice de posse de bola do Tricolor e mal conseguiu assustar o goleiro Ronaldo.
A missão Pernambuco está finalizada, mas com dois empates. Após empatar em 0 a 0 com o Sport, na semana passada, o Bahia repete o placar contra o Retrô e agora volta a campo no próximo sábado, 9, às 21h, contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira, 12.
