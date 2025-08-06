GRUPO DEFINIDO
Sem Iago Borduchi, Bahia divulga relacionados para jogo contra o Retrô
Tricolor entra em campo às 19h30 desta quarta-feira, 6, na Arena Pernambuco
Por João Grassi
O Bahia divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Retrô, nesta quarta-feira, 6, pela Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni convocou 24 atletas para a partida na Região Metropolitana de Recife e tem como novo desfalque o lateral-esquerdo Iago Borduchi, com uma virose.
Além dele, o atacante Erick Pulga, com lesão muscular, segue de fora. O volante Nico Acevedo está suspenso, enquanto o zagueiro Kanu e o volante Erick continuam com retorno indeterminado enquanto se recuperam de cirurgias.
Veja abaixo a lista de relacionados
Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo;
Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Luciano Juba e Zé Guilherme;
Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo;
Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Michel Araujo, Rodrigo Nestor, Rezende e Vitinho;
Atacantes: Ademir, Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez e Willian José.
Escalação do Bahia
O técnico Rogério Ceni optou por utilizar um time misto na partida desta noite. A principal mudança é a entrada do atacante Kayky no lugar de Ademir, além do meia Cauly que entra na vaga que vinha sendo ocupada por Erick Pulga.
Na zaga, Gabriel Xavier começa jogando na vaga normalmente ocupada por Ramos Mingo. A escalação será a seguinte: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Lucho Rodríguez.
O Retrô, do treinador, Itamar Schülle, vai a campo com: Fabian Volpi; Rayan, Salomão, Radsley e Tales; Danilo, Diego Guerra e Richard Franco; Rayne, Iba Ly e Vagner Love.
Retrô e Bahia se enfrentam às 19h30 desta quarta, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
