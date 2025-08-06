Sorteio da Copa do Brasil tem data marcada pela CBF; saiba quando

Troféu da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos serão sorteados na próxima terça-feira, 12, a partir das 10h, na sede da entidade localizada no Rio de Janeiro (RJ).

O Bahia, que enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, pode estar no sorteio caso se classifique nas oitavas. O Tricolor entra em campo às 19h30 na Arena Pernambuco e precisa ao menos empatar para garantir vaga.

Entre esta quarta e quinta-feira, 7, serão definidos os oito classificados para as quartas de final. Além do Esquadrão de Aço e Retrô, estão na disputa Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco.

Bahia x Retrô na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Veja as próximas datas da Copa do Brasil masculina:

Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, a partir das 10h;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.