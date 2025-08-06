QUARTAS DE FINAL
Sorteio da Copa do Brasil tem data marcada pela CBF; saiba quando
Competição está próxima de ter a fase das oitavas de final finalizada
Por João Grassi
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos serão sorteados na próxima terça-feira, 12, a partir das 10h, na sede da entidade localizada no Rio de Janeiro (RJ).
O Bahia, que enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, pode estar no sorteio caso se classifique nas oitavas. O Tricolor entra em campo às 19h30 na Arena Pernambuco e precisa ao menos empatar para garantir vaga.
Entre esta quarta e quinta-feira, 7, serão definidos os oito classificados para as quartas de final. Além do Esquadrão de Aço e Retrô, estão na disputa Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco.
Leia Também:
Veja as próximas datas da Copa do Brasil masculina:
Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, a partir das 10h;
Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
Semifinais: 5 e 19 de outubro;
Finais: 2 e 9 de novembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes