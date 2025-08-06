Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUARTAS DE FINAL

Sorteio da Copa do Brasil tem data marcada pela CBF; saiba quando

Competição está próxima de ter a fase das oitavas de final finalizada

Por João Grassi

06/08/2025 - 16:27 h
Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos serão sorteados na próxima terça-feira, 12, a partir das 10h, na sede da entidade localizada no Rio de Janeiro (RJ).

O Bahia, que enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, pode estar no sorteio caso se classifique nas oitavas. O Tricolor entra em campo às 19h30 na Arena Pernambuco e precisa ao menos empatar para garantir vaga.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre esta quarta e quinta-feira, 7, serão definidos os oito classificados para as quartas de final. Além do Esquadrão de Aço e Retrô, estão na disputa Athletico, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco.

Bahia x Retrô na Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Bahia x Retrô na Casa de Apostas Arena Fonte Nova | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Leia Também:

Lei do Ex? Retrô conta com três jogadores ex-Bahia no elenco
Copa do Brasil: saiba quanto o Tricolor de Aço vai faturar em caso de classificação
Gilberto detalha papo com Ceni após falhas defensivas contra o Retrô
Enquete: o Bahia chega às quartas de final na Copa do Brasil?

Veja as próximas datas da Copa do Brasil masculina:

Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, a partir das 10h;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa do Brasil
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Troféu da Copa do Brasil
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Troféu da Copa do Brasil
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Troféu da Copa do Brasil
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x