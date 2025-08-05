Gilberto detalha papo com Ceni após falhas defensivas contra o Retrô

Gilberto, lateral-direito do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Gilberto foi o primeiro jogador a reconhecer a partida abaixo do Bahia no triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 5, o lateral-direito voltou a lamentar os gols sofridos na Arena Fonte Nova e revelou uma conversa com o técnico Rogério Ceni para projetar a tão sonhada evolução do sistema defensivo no duelo de volta.

"A gente sabe que é o campeonato na vida deles, é o jogo da vida deles e também é o nosso. Sabemos que não podemos sofrer gols como sofremos no último jogo e já conversamos sobre isso, olhamos os vídeos e o treinador conversou individualmente com cada um. Sabemos a nossa responsabilidade, temos o dever de ir lá, conseguir a classificação e fazer um bom jogo", comentou o camisa 2.

O Tricolor encara o Retrô nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, município da Região Metropolitana do Recife. No confronto, o Bahia pode até empatar para avançar às quartas de final.

O Bahia tem a oportunidade de chegar mais uma vez entre oito melhores times da Copa do Brasil, posição também alcançada em 2023, ano em que Gilberto chegou ao Esquadrão de Aço. Apesar do feito, a equipe sofreu uma dura eliminação para o Grêmio, vivia uma realidade diferente na época e lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Gilberto em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Questionado sobre a mudança de mentalidade que o Bahia viveu até a temporada atual, o jogador de 32 anos relembrou a fase mais difícil da sua passagem pelo time azul, vermelho e branco e destacou a evolução da equipe que, segundo ele, é fundamental para sonhar com feitos maiores e inéditos na história do clube, como uma eventual classificação inédita às semifinais.

"É um sentimento de muita felicidade, cheguei aqui em um momento difícil, com muitas promessas, mas sabendo que tinha que atravessar muitas barreiras para chegar até lá. Tudo que o clube prometeu ele cumpriu trazendo reforços, dando mais estrutura, tudo que a gente pede o clube concede e fica somente nossa responsabilidade de fazer o melhor dentro de campo.", disse Gilberto.

Desde 2023 para cá a gente têm evoluído, chegamos à Libertadores, conseguimos alcançar o primeiro título e agora estamos mirando mais à frente Gilberto - em entrevista coletiva

Após enfrentar o Retrô, Gilberto terá pela frente um jogo especial em sua carreira, já que vai encarar o Fluminense, clube em que defendeu em 2019 e 2020. O duelo acontece no próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.