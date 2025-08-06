Menu
NOVOS ARES!

Sem espaço no Inter, volante do Bahia encaminha ida para clube europeu

Meio-campista pertence ao Tricolor e está emprestado ao Internacional

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

06/08/2025 - 19:49 h | Atualizada em 06/08/2025 - 20:09
Diego Rosa em treinamento pelo Bahia
Diego Rosa em treinamento pelo Bahia -

O volante Diego Rosa, que pertence ao Bahia, está de malas prontas para o exterior. O jogador de 22 anos está emprestado ao Internacional até o final da temporada e define os últimos ajustes para cumprir o mesmo período de contrato com a camisa do Apoel, do Chipre. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo Portal A TARDE.

O meio-campista iniciou a atual temporada defendendo o Lommel SK, da Bélgica, e foi transferido ao Internacional, embora não tenha conseguido se firmar em Porto Alegre. Pelo Colorado, Diego fez apenas sete jogos e até chegou a atuar fora da sua posição padrão — como lateral-direito.

Sem Iago Borduchi, Bahia divulga relacionados para jogo contra o Retrô
Sorteio da Copa do Brasil tem data marcada pela CBF; saiba quando
Lei do Ex? Retrô conta com três jogadores ex-Bahia no elenco
Diego Rosa em treinamento pelo Internacional
Diego Rosa em treinamento pelo Internacional | Foto: Divulgação

Essa não vai ser a primeira passagem do volante pelo futebol europeu. Revelado nas categorias de base do Vitória, Diego Rosa se destacou na base do Grêmio e, adquirido pelo Grupo City, foi emprestado ao Lommel, que também faz parte do conglomerado, pela primeira vez em 2020.

O meio-campista ainda passou pelo Vizela, clube modesto de Portugal, antes de chegar ao Bahia em 2023, quando iniciou uma passagem em que não foi muito aproveitado. Pelo time azul, vermelho e branco, Diego Rosa fez 30 jogos, marcou um gol e tem contrato até dezembro de 2027.

